Cinemóvel Solar realiza sessões gratuitas em três cidades do norte do RS

Sessões acontecem nesta semana. Lucas Rosendo / Divulgação

O Cinemóvel Solar realiza sessões de cinema ao ar livre em três cidades no norte do RS nesta semana. O projeto itinerante, que utiliza um telão movido a energia solar, passa por Rio dos Índios, Erval Grande e Itatiba do Sul.

As sessões ocorrem às 19h30min, com filmes de classificação livre. Entre os títulos exibidos estão Divertida Mente 2, Elementos, Elio e Harold e o Lápis Mágico.

Em Rio dos Índios, a exibição acontece nesta terça-feira (17); na quarta (18) e na quinta (19) é a vez de Erval Grande. Já Itatiba do Sul recebe o projeto na sexta (20) e sábado (21).

O sistema de exibição é alimentado por energia solar. Segundo Jefferson Bevilacqua, da produtora Magma Cultura, o projeto busca estimular a reflexão sobre sustentabilidade por meio da estrutura utilizada.

O evento conta com recursos de acessibilidade, incluindo área reservada para pessoas com deficiência, estrutura física adaptada, livretos em braile e tablets com aplicativo que oferece audiodescrição, legenda descritiva e tradução em Libras.