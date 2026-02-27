Cultura e Lazer

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Notícia

Turistas têm dificuldades na hora de comprar ingressos para visitar as ruínas de São Miguel

Pagamento somente com dinheiro, prática adotada desde 1996, impese visitantes de conhecer o local. Sítio Arquológico é administrado pelo Iphan

Everson Dornelles

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