Turistas têm dificuldades na hora de comprar ingressos para visitar as ruínas de São Miguel

Local é administrado pelo Iphan. André Ávila / Agencia RBS

O mês de maio marcará os 400 anos do início das Missões Jesuíticas no território gaúcho e a aproximação da data desperta o interesse dos turistas pelas Ruínas de São Miguel, no noroeste do Estado. Mas, quando chega ao local, o visitante se depara com um problema: a forma de pagamento do ingresso para acessar o sítio arqueológico é feita somente com dinheiro em espécie.

Essa situação pegou de surpresa Guilherme Inocêncio Sartori e a esposa. O casal que mora em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, foi conhecer as ruínas e, ao fazer o pagamento com o cartão, recebeu a seguinte resposta:

— "Não, a gente só recebe em dinheiro". Aí respirei, fui olhar com a minha esposa pra ver se tinha dinheiro na bolsa pra gente conseguir — contou Sartori.

Mesma sorte não tiveram Maikon Rafael Zuche e Cristina Suchara Zuche, casal que mora em Blumenau (SC) e estava voltando de uma expedição de moto na Argentina. Eles aproveitaram a passagem pela região para conhecer o sítio, mas não conseguiram comprar ingressos.

— Queria pagar com Pix e não pode. Cartão? Também não. Falei que não temos dinheiro, então ele falou (o atendente) "vocês vão ter que se virar e achar dinheiro" — relatou a reportagem o técnico em informática.

A esposa Cristina disse que eles não foram os únicos:

— Outras pessoas chegaram ali com a gente e também não tinham dinheiro, porque hoje em dia ninguém carrega dinheiro em espécie, e acabaram indo embora. Então assim, é bem frustrante tu vir aqui pra conhecer um patrimônio mundial e ser barrada por uma burocracia.

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Guia de Turismo do Sítio Arqueológico, Cláudio Reinke ajudou o casal a conseguir o dinheiro para o casal. Ele comenta que precisa fazer isso todos os dias.

— Sabendo disso e tentando receber bem o pessoal, pra que não levem uma imagem negativa da nossa cidade, a gente se disponibiliza a trocar, dar esse dinheiro e pegar um Pix, achar uma forma de que eles tenham dinheiro para fazer a visitação — comentou.

A cobrança de ingresso durante o dia para visitar as ruínas é feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão do governo federal, prática adotada desde 1996. Porém, quem acaba recebendo as reclamações são os funcionários da Secretaria de Turismo de São Miguel das Missões, que ficam na entrada do sítio.

— Eles buscam respostas, porque a noite tem alternativas de ser dinheiro, Pix e cartões, e durante o dia é só dinheiro. A gente acaba fazendo a explicação de que a manutenção das bilheterias é diferente, que à noite a manutenção é feita pela prefeitura e durante o dia é o Iphan — esclarece a funcionária Ana Paula Leal Deves.

Impasse

Espetáculo Som e Luz, da prfeitura, aceita pagamento por cartão e Pix. Anderson Fetter / Agência RBS

No ano passado, a prefeitura instalou um totem de autoatendimento que aceita outras formas de pagamento, como Pix e cartões de débito e crédito, mas vale somente para a compra de ingresso para assistir ao Espetáculo de Som e Luz.

Questionado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informou que está em tratativas para utilizar o mesmo equipamento da prefeitura. O prefeito de São Miguel das Missões, Rodrigo Ribas (PP), confirmou que a negociação teve início em fevereiro do ano passado, mas a conversa não avançou.

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O impasse é causado pela burocracia, uma vez que o local é administrado pelo Iphan com recursos federais, enquanto o Espetáculo Som e Luz é do município.