Cultura e Lazer

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Notícia

Famílias de Sertão criam roteiro turístico com experiências no campo, gastronomia e história

Trajeto de onze quilômetros no Vale do Rio Bonito conta com experiências que valorizam gastronomia, cultura e vivência no campo

Tatiana Tramontina

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