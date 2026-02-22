Famílias de Sertão criam roteiro turístico com experiências no campo, gastronomia e história

Turistas podem alugar cabanas em meio à natureza. Reprodução / RBSTV

A poucos quilômetros de Passo Fundo, o interior de Sertão, no norte do Estado, propõe um convite para desacelerar e conhecer de perto a história, a cultura e os sabores do campo.

O roteiro, chamado de Os cinco tesouros do Vale do Rio Bonito, reúne cinco propriedades rurais em um trajeto com cerca de 11 quilômetros, com experiências voltadas ao turismo, à memória e ao contato com a natureza.

A iniciativa de criar a rota foi dos próprios moradores, que abriram suas propriedades familiares para visitantes interessados em vivenciar o cotidiano no campo, a gastronomia local e a história da região.

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Uma das paradas do roteiro é o Vale das Flores. O local começou a receber visitantes a partir do final de 2023. A agricultora Andreia Cecconello Mattana transformou o espaço onde vive com a família em um ambiente de acolhimento e descanso, unindo natureza, cultura e bem-estar.

— Nós já trabalhávamos com lavoura e aviário, mas a gente sempre pensa na diversificação. Nós temos os nossos filhos também na associação, então pensamos no turismo como uma renda extra, ocupando todos os espaços que nós temos aqui, mas sempre pensando na preservação da natureza — diz.

Roteiro inclui área de camping e vivências ao ar livre. Reprodução / RBSTV

Inicialmente voltada ao cultivo de suculentas, a propriedade foi adaptada conforme o aumento na procura pelo turismo rural. Hoje, oferece hospedagem em cabanas, piqueniques, área de camping e vivências ao ar livre. A iniciativa representa uma forma de diversificar a renda e incentivar a sucessão familiar.

A proposta tem atraído visitantes da região como a Atalicia Krassuki, que saiu de Getúlio Vargas e escolheu o Vale das Flores para passar o fim de semana em família:

— A gente veio para ter um momento em família. Fizemos uma fogueira com churrasquinho, assamos marshmallow e tomamos banho de banheira. O bom é que é pertinho de casa, né?

Mais de um século de história preservada

O passeio também passa pela Quinta do Amarante, propriedade que guarda mais de um século de história. O pontapé inicial foi em 2022, quando o agricultor Gustavo Amarante começou a organizar um acervo etnográfico com objetos, fotografias e documentos que retratam a trajetória da família e da colonização na região.

O acervo reúne peças herdadas de gerações anteriores, incluindo itens que pertenceram à trisavó de Gustavo, dona Leocádia, além de doações feitas por moradores da região.

Acervo etnográfico foi montado na Quinta do Amarante. Reprodução / RBS TV

— Adquiri esse gosto (por guardar objetos da família) pela convivência com os meus avós. Eles também conviveram com os avós deles, então isso foi passado de geração para geração — relata o idealizador do espaço.

Para Glodi Amarante, pai de Gustavo, ver a história da família valorizada e relíquias preservadas é motivo de orgulho.

— Sempre gostei de guardar coisas antigas. Tenho até hoje coisas guardadas desde os anos 1970. De vez em quando ele (o Gustavo) vai lá, pega alguma coisa e traz para o museu dele. É uma relíquia o que nós temos aqui. Não vendo por dinheiro nenhum. Só vou sair daqui o dia que me levarem — afirmou, rindo.

Produção local e experiências no campo

Visitante pode participar da colheita da uva. Porthus Junior / Agencia RBS

Na propriedade Alma Chucra, os parreirais fazem parte da paisagem. Lá, além da agroindústria familiar com produção local de queijo colonial e doce de leite caseiro, o visitante pode participar da colheita da uva.

A experiência gastronômica segue no Sítio Porteira Branca, localizado às margens do Rio Bonito. Na propriedade centenária da família Dell’Vechia acontece a produção artesanal de melado, rapadura e doces de cana.

Para os aventureiros, uma trilha leva os turistas até uma cachoeira, pelo caminho onde funcionou por décadas o antigo moinho da família Mecca. A história do espaço, que foi demolido durante a pandemia, é contada durante a caminhada nas terras da propriedade Rancho do Rio Bonito.

Visitas agendadas

O passeio completo pode ser de meio turno ou um dia inteiro. Os agendamentos são feitos pelo telefone (54) 9 9677-2201.

Outras informações também podem ser conferidas através das redes sociais do roteiro (@valedoriobonito).