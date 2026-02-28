Do interior gaúcho para o Brasil: Júnior e Cézar vivem auge da carreira com hit "Cheiro de Culpado"

Irmãos são naturais de Liberato Salzano e Constantina, no norte do RS. Jean Pimentel / Agencia RBS

Entre as 50 músicas mais ouvidas do Brasil, "Cheiro de Culpado" marca um dos momentos mais importantes da carreira da dupla sertaneja Júnior e Cézar. A canção, lançada em novembro de 2025, ultrapassa 18 milhões de visualizações no YouTube e colocou, mais uma vez, o nome da dupla gaúcha no topo das paradas nacionais.

Naturais de Liberato Salzano e Constantina, cidades do norte do RS, os irmãos cresceram cercados pela música e por um sonho que começou antes mesmo de nascerem, relembra Júnior:

— Foi por livre e espontânea pressão dos pais (risos). Eles sempre sonharam em ter dois filhos que cantassem música sertaneja. A gente foi crescendo nesse meio, ouvindo, cantando junto e acabou pegando esse sonho pra gente.

Apesar do sucesso, “Cheiro de Culpado” não é composição dos irmãos. A música chegou até eles durante uma audição na casa do produtor Eduardo Pepato, em São Paulo.

— Quando a gente ouviu, ficou impressionado com a história. Tem aquele plot twist, aquela reviravolta que pega todo mundo. A gente quis gravar na hora — conta Júnior.

E nada de áudio Eu aumentava o volume e cadê o áudio? Quando a ficha caiu, fiquei desesperado Tava conectado no bluetooth do carro JÚNIOR E CÉZAR Letra da música "Cheiro de Culpado"

A letra levantou curiosidade entre os ouvintes sobre se a narrativa seria inspirada em uma uma história pessoal. Os artistas, porém, garantem que não:

— Graças a Deus, não. Depois do sucesso, a gente perguntou se era real. O produtor disse que um amigo dele viveu isso. É sempre um amigo, né? Mas é uma história real, sim — explicou Cézar.

Ouça a canção

Conectados às origens

Influenciado por numerologia, o pai dos irmãos decidiu que os filhos se chamariam Samuel Júnior e Rafael Cézar. Os segundos nomes acabaram batizando a dupla.

— Desde 1999, é Júnior e Cézar. Com sete anos a gente já estava decidindo quem seria primeira e segunda voz — diz Cézar.

Profissionalmente, a trajetória começou em 2008, com apresentações em bares e casas de show pelo Rio Grande do Sul. O reconhecimento nacional ganhou força em 2019, com o hit “Golzinho Quadrado”.