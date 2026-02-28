Cultura e Lazer

Entre as mais ouvidas
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Do interior gaúcho para o Brasil: Júnior e Cézar vivem auge da carreira com hit "Cheiro de Culpado"

Incentivados pelos pais desde a infância, irmãos transformaram sonho em sucesso nacional. Música está entre as mais ouvidas do Spotify

Tatiana Tramontina

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