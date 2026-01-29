"O Agente Secreto" retorna aos cinemas de Passo Fundo em meio à corrida pelo Oscar

Wagner Moura interpreta Marcelo, protagonista do longa. Victor Jucá / Divulgação

Estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto tem se destacado no cenário cinematográfico nacional e internacional. A produção, ambientada na ditadura militar brasileira, concorre ao Oscar.

Lançado em novembro de 2025, o filme retorna aos cinemas de Passo Fundo, celebrando a produção nacional e o sucesso de bilheteria e crítica. Segundo dados divulgados pela Comscore, a obra brasileira já foi vista por 1,7 milhão de espectadores.

O Arcoplex Cinemas, localizado no Bella Città Shopping, exibirá o longa diariamente a partir desta quinta-feira (29) atá quarta-feira (4). As sessões ocorrem sempre às 21h10min, com ingressos que variam entre R$ 11 e R$ 28.

Sinopse

O Agente Secreto é ambientado no Brasil de 1977, período em que Marcelo, um professor de tecnologia de 40 anos, parte de São Paulo para Recife. Ele busca escapar do passado e iniciar uma nova vida.

Sua chegada coincide com a semana de Carnaval, momento em que a aparente tranquilidade da cidade começa a se desfazer. Com o tempo, Marcelo percebe que atraiu para si o caos do qual tentava fugir. Para agravar a situação, além de estar sendo espionado pelos vizinhos, ele se dá conta de que a cidade que esperava ser um refúgio está longe disso.

Repercussão

O Agente Secreto conquistou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa no Globo de Ouro e foi indicado ao Oscar em quatro categorias, igualando o recorde de Cidade de Deus (2002). O filme já acumula mais de 60 prêmios.

A cerimônia do Oscar 2026 está agendada para 15 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme brasileiro concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.