Conheça seis destinos para fugir da praia e explorar o turismo no norte gaúcho

Piscinas termais e dentro de minas são diferencial da região. OZIEL ARNOLDO PACIFICO DA SILVEI / Divulgação

Com paisagens encantadoras e opções de estadia diversificadas, o norte do Rio Grande do Sul se destaca como alternativa para quem quer aproveitar o verão longe das praias, em meio às montanhas e fontes de água natural. A região tem restaurante em mina de pedras preciosas, hotel all inclusive com piscinas termais e até chalé com cachoeira privativa no quintal.

GZH Passo Fundo listou seis destinos ideais para férias ou escapadas de fim de semana: Santo Antônio do Palma, Ciríaco, Ametista do Sul, Marcelino Ramos, Lagoa Vermelha e Iraí.

Santo Antônio do Palma

O Chalé São Miguel, em Santo Antônio do Palma, a cerca de 1h15min de Passo Fundo, oferece uma hospedagem íntima, ideal para casais que buscam contato com a natureza. O diferencial do espaço privativo é uma cachoeira no quintal, além de uma trilha que leva a uma segunda queda d'água na propriedade.

A estrutura acomoda até quatro pessoas em dois quartos, dispondo de cozinha completa, fogão campeiro e churrasqueira interna. Na área externa, há mesa e rede com vista para a cachoeira. As diárias para duas pessoas variam entre R$ 600 e R$ 750, conforme o período.

Lagoa Vermelha

A 1h30min de Passo Fundo, em Lagoa Vermelha, o Lagoa Parque Hotel é uma opção para famílias que desejam tranquilidade e experiências campestres com conforto. O local possui piscina com água termal, trilha, mini fazenda, restaurante e infraestrutura para eventos.

Para entusiastas de vinhos, o hotel oferece um dispenser com 12 rótulos. O valor da diária para um quarto que acomoda até quatro pessoas é de R$ 368.

Iraí

Localizado no extremo norte do Estado, em Iraí, a 2h50min de Passo Fundo, o AJ Termas Hotel destaca-se como o único resort all inclusive do Rio Grande do Sul, operando no sistema open bar e open food. A hospedagem ocorre na Vila de Pedras, com cabanas inspiradas em geodos, imersas na natureza.

O complexo inclui três piscinas de água mineral aquecida, uma praia artificial e uma piscina interna. Com opções de pacotes de bebidas Standard e Vip, os valores de reserva para dois adultos partem de R$ 440, cobrindo do café da manhã ao jantar.

Ciríaco

O Sítio Barea, em Ciríaco, a 1h30min de Passo Fundo, ocupa uma área de seis hectares de mata nativa. Além de hospedagem, o local proporciona visitas com atividades de imersão na natureza, incluindo trilhas guiadas e pedagógicas.

A cabana privativa Casa Hobbit é um atrativo para casais fãs do universo de O Senhor dos Anéis. A gastronomia local também se destaca, com café da manhã e almoço colonial, além de churrasco gaúcho. As diárias na pousada iniciam em R$ 160, podendo chegar a R$ 720 na cabana.

Ametista do Sul

O Complexo Belvedere Mina, em Ametista do Sul, a cerca de 2h40min de Passo Fundo, é um destino para o público aventureiro que busca conforto. Com 71 acomodações, o espaço oferece atividades em minas desativadas.

Entre as opções, estão os Chalés Belvedere, em madeira, e os Chalés Basalto, com temática inspirada na rocha vulcânica. A experiência se completa com a gastronomia de dois restaurantes subterrâneos.

Um parque aquático subterrâneo, com piscinas exclusivas de água aquecida – uma delas diretamente na rocha de basalto –, é um ponto alto. O valor médio da diária é de R$ 350 por pessoa, com café da manhã incluso.

Marcelino Ramos

Em Marcelino Ramos, a 2h30min de Passo Fundo, o Hotel Balneário é uma alternativa para famílias aproveitarem as férias com crianças. O empreendimento oferece hospedagem próxima às águas termais do município.

O hotel também está localizado nas imediações do Parque Natural Municipal do Rio Uruguai Teixeira Soares, que conta com área de preservação ambiental e trilhas. O preço da diária varia conforme a quantidade de pessoas, com a hospedagem para dois adultos e uma criança estimada em R$ 980.