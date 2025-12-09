Senado aprova criação da Rota Turística Judaica no norte do RS

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado aprovou, nesta terça-feira (9), o projeto que cria a Rota Turística Judaica no Rio Grande do Sul.
A proposta abrange os municípios de Quatro Irmãos, Jacutinga e Erebango, região marcada pela chegada de imigrantes judeus no fim do século 19 e no início do século 20. O texto agora seguirá para a Câmara dos Deputados.
O PL 4.319/2024, de autoria do senador Jorge Seif (PL-SC), recebeu parecer favorável da relatora, senadora Augusta Brito (PT-CE).
Entre os objetivos da proposta estão o desenvolvimento do potencial turístico; o fomento ao empreendedorismo e à inovação nas atividades turísticas; a promoção do crescimento econômico local, sustentável e inclusivo; a valorização dos atrativos naturais, culturais e históricos da imigração.
Segundo o projeto, a estruturação, gestão e promoção dos atrativos deverão receber apoio dos programas oficiais de turismo.
A difusão da história judaica na região também é tema do filme Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos, que teve sua primeira exibição no dia 4 de dezembro, em Jacutinga, após sete anos de produção. O longa do diretor Osnei de Lima foi realizado sem recursos públicos e reúne nomes como Humberto Martins, Bel Kutner e João Chagas Leite.
Com três horas de duração, a obra retrata a trajetória do filantropo Barão Maurice de Hirsch, responsável por ajudar milhares de judeus do leste europeu a se refugiarem antes da Primeira Guerra Mundial. Parte dessas famílias se instalou na antiga Fazenda Quatro Irmãos, área que deu origem ao atual município de Jacutinga.
Em Quatro Irmãos, um dos principais pontos de referência da rota é o Memorial da Imigração Judaica, que preserva documentos, fotografias e objetos das famílias que colonizaram a região.