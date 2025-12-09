Cultura e Lazer

Senado aprova criação da Rota Turística Judaica no norte do RS

Texto que reconhece legado de colônias judaicas na região segue para Câmara. Projeto integra os municípios de Quatro Irmãos, Jacutinga e Erebango

GZH Passo Fundo

