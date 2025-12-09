Senado aprova criação da Rota Turística Judaica no norte do RS

Hospital Israelita Leonardo Cohen abriga o Memorial da Imigração Judaica em Quatro Irmãos. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado aprovou, nesta terça-feira (9), o projeto que cria a Rota Turística Judaica no Rio Grande do Sul.

A proposta abrange os municípios de Quatro Irmãos, Jacutinga e Erebango, região marcada pela chegada de imigrantes judeus no fim do século 19 e no início do século 20. O texto agora seguirá para a Câmara dos Deputados.

O PL 4.319/2024, de autoria do senador Jorge Seif (PL-SC), recebeu parecer favorável da relatora, senadora Augusta Brito (PT-CE).

Leia Mais Estrelado por Humberto Martins, filme gaúcho sobre imigração judaica estreia após sete anos de produção

Entre os objetivos da proposta estão o desenvolvimento do potencial turístico; o fomento ao empreendedorismo e à inovação nas atividades turísticas; a promoção do crescimento econômico local, sustentável e inclusivo; a valorização dos atrativos naturais, culturais e históricos da imigração.

Segundo o projeto, a estruturação, gestão e promoção dos atrativos deverão receber apoio dos programas oficiais de turismo.

A difusão da história judaica na região também é tema do filme Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos, que teve sua primeira exibição no dia 4 de dezembro, em Jacutinga, após sete anos de produção. O longa do diretor Osnei de Lima foi realizado sem recursos públicos e reúne nomes como Humberto Martins, Bel Kutner e João Chagas Leite.

Com três horas de duração, a obra retrata a trajetória do filantropo Barão Maurice de Hirsch, responsável por ajudar milhares de judeus do leste europeu a se refugiarem antes da Primeira Guerra Mundial. Parte dessas famílias se instalou na antiga Fazenda Quatro Irmãos, área que deu origem ao atual município de Jacutinga.