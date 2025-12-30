Réveillon 2026: confira as opções de festas para celebrar a virada em Passo Fundo

A chegada de 2026 promete movimentar Passo Fundo, no norte do RS, com diversas opções de festas de Réveillon. A noite de 31 de dezembro e a madrugada de 1º de janeiro serão marcadas por celebrações variadas, incluindo queimas de fogos, espumantes, espaços ao ar livre, gastronomia e uma ampla diversidade musical.
Para ajudar na escolha, GZH Passo Fundo listou quatro eventos confirmados para a virada do ano na cidade.
Hello 2026
O Réveillon no Mahanna oferecerá uma área externa e duas horas de open bar para quem deseja curtir a virada fora de casa. A festa "Hello 2026" começa às 23h de quarta-feira (31) e segue até as 6h de 1º de janeiro.
Entre as atrações confirmadas estão queima de fogos, plataforma 360°, árvore dos desejos, mesa de frutas, bebidas na pista, picolés e finger foods. A trilha sonora será comandada por Verona Moon, Becker, Dipp, Guih e Jean Fabriss. Os ingressos antecipados estão disponíveis a partir de R$ 35.
New Year's Eve 2026
Na Pico, a festa de Ano Novo contará com espumante para os 50 primeiros convidados, rodadas de Jägermeister na pista, mesa de frutas e petiscos, além de um lounge externo. A noite será embalada por gêneros como pop, funk, mega, hip-hop, eletrônica e brasilidades.
A "New Year's Eve 2026" inicia à 0h30min de 1º de janeiro, com animação de LuanG, Malware, Rubens e Tod, e Patrick. Há ingressos disponíveis a partir de R$ 60.
Réveillon Fazenda Venice
Para quem busca começar o ano em meio à natureza, a Live realizará o "Réveillon Fazenda Venice" em Passo Fundo. O evento contará com seis artistas distribuídos em dois palcos, queima de fogos e efeitos especiais.
Com ambiente de lual, varal de luz, céu aberto, bangalôs e jardins, a festa terá estilos como pop nacional e internacional, sucessos das décadas de 1980 e 1990, funk, trap, pagode, samba e sertanejo.
O Réveillon começa à 0h20min de 1º de janeiro, com expectativa de acompanhar o primeiro nascer do sol do ano. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 105.
Viva Réveillon 2026
O Frigô unirá duas referências do entretenimento local para a celebração da virada. O evento promete música, encontros e a atmosfera única das produtoras Mahai e VIV.
Para brindar a chegada do novo ano, o"Viva Réveillon 2026" terá som de Japa Andrey, Grupo da Praça, M. Marcondes e Vini Martins. A madrugada também reserva surpresas para os participantes.
A festa inicia à 0h45min e segue até as 7h de 1º de janeiro. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 100.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.