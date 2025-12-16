Programação de Natal em Passo Fundo tem shows, trenzinhos e pedidos ao Papai Noel

Natal Sonho e Luz segue até a próxima segunda-feira (22) Michel Sanderi / PMPF / Divulgação

Música, atrações para crianças e espetáculos gratuitos marcam os últimos dias da programação de Natal em Passo Fundo, no norte do Estado.

Até o dia 25 de dezembro, as atividades estão espalhadas por diferentes pontos da cidade, com agendas de apresentações artísticas, passeio de trenzinho e Maria Fumaça, além da presença do Papai Noel.

Leia Mais Horário de Natal permite que comércio de Passo Fundo funcione até as 21h

Natal Sonho e Luz

Programação da prefeitura acontece na Praça da Cuia. Michel Sanderi / PMPF / Divulgação

A programação artística do Natal Sonho e Luz, promovido pela prefeitura, se encerra na próxima segunda-feira (22), com apresentação musical.

O trio Conrad, Glenzel e Nazario sobe ao palco com repertório preparado especialmente para o Natal. A apresentação será às 20h, na Praça da Cuia.

Boqueirão Legal

Decoração é montada no canteiro central da Avenida Brasil. Studio Art / Divulgação

O Natal Ecológico do Boqueirão Legal segue com programação diária até 6 de janeiro, no canteiro central da Avenida Brasil. Entre as atrações, tem passeio de Maria Fumaça e visita do Papai Noel.

A agenda é organizada e publicada semanalmente no Instagram do evento (@boqueiraolegal). Confira as atividades dos próximos dias:

Quinta-feira (18) : show com Edu Costa, Os Tropeiros e João Victor e Bruno

: show com Edu Costa, Os Tropeiros e João Victor e Bruno Sexta-feira (19) : apresentação artística da escola Ballet da Zilka

: apresentação artística da escola Ballet da Zilka Sábado (20): show com Carlão e Amigos

Trenzinho de Natal

Trenzinho percorre principais ruas da cidade. Grupo Grazziotin / Arquivo

O Tin Tin, trenzinho de Natal do Grupo Grazziotin, segue com passeios gratuitos até o dia 23 de dezembro. Eles partem de diferentes lojas do Grupo, das 15h às 19h.

O trajeto percorre as principais ruas do centro, São Cristóvão e Boqueirão, com duração de cerca de 50 minutos. Confira os pontos de partida:

Até sexta-feira (19): loja da Avenida Presidente Vargas, 20 — centro

loja da Avenida Presidente Vargas, 20 — centro De sábado (20) a terça-feira (23): em frente ao Bella Città, na Avenida Brasil Leste, 593 — centro

Shoppings

Crianças ainda podem encontrar o Papei Noel para fazerem seus pedidos. Renan Mattos / Agencia RBS

O Shopping Bella Cittá e o Passo Fundo Shopping seguem com a presença do Papai Noel e decoração de Natal para visita das famílias até o fim do mês. Essa é a última oportunidade para os pequenos fazerem seus pedidos ao Bom Velhinho.

Além disto, o Bella Cittá Shopping recebe neste sábado (20) às 15h, a apresentação itinerante do Coral da Igreja Sagrado Coração de Jesus.