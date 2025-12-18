Paulinho Dill fala sobre transição de carreira após deixar Os Atuais: "O clima já não estava legal"

Paulinho chegou a ficar afastado da banda no início deste ano, por conta de tratamento de saúde. Banda Os Atuais / Divulgação

Aos 39 anos, Paulinho Dill vive um período de transição na carreira após sua saída da banda Os Atuais. O encerramento da parceria de sete anos foi divulgado no mês de novembro em nota publicada nas redes sociais.

No comunicado, o cantor e a banda informaram que a decisão foi tomada em conjunto, incluindo a família de Paulinho, com o objetivo de buscar "o melhor para todos".

Em entrevista a GZH Passo Fundo, o músico afirmou que o desejo de investir em um projeto individual já existia antes do acidente que sofreu em novembro de 2024. Questionado sobre os motivos da saída e a relação com a banda, preferiu não entrar em detalhes

— O clima já não estava legal fazia tempo. Foi um término amigável da minha parte — resumiu.

Além de Os Atuais, Paulinho acumulou passagens por outras bandas conhecidas no Rio Grande do Sul, como Indústria Musical, Flor da Serra, Pérola Negra e Terceira Dimensão.

Nas últimas semanas, o cantor tem aproveitado momentos ao lado da família em São Paulo das Missões, cidade da Região Noroeste onde reside. Sobre os próximos passos, não descarta a continuidade do projeto de bailão raiz, estilo de música popular na região Sul. Nas redes sociais, ele compartilhou a ideia com a legenda “ciclo novo”.

— Quero ficar com a minha família e cuidar da minha vida. Tem muita gente cuidando dela, e agora quero cuidar sozinho. Quero música, não existe nada nem ninguém que me tire isso — afirmou.

O acidente

O então vocalista da banda Os Atuais sofreu um acidente em 11 de novembro de 2024. Ele estava a caminho de casa quando capotou o veículo, um Mitsubishi Outlander, na RS-307, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói.

Ele sofreu traumatismo craniano, foi entubado e internado na UTI. Os danos neurológicos o impediram de reconhecer até mesmo as pessoas mais próximas, como a mãe.

Paulinho Dill ficou alguns meses em Passo Fundo para tratamento de neuromodulação. Recebeu alta em 29 de março deste ano e retornou para casa, onde continua sua reabilitação.