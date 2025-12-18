Cultura e Lazer

Novo ciclo
Notícia

Paulinho Dill fala sobre transição de carreira após deixar Os Atuais: "O clima já não estava legal"

Músico saiu da banda após sete anos e foca em projeto individual e tempo com a família em São Paulo das Missões

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS