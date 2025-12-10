Grafiteiro de Passo Fundo pinta mural em Mumbai e representa Brasil em festival na Índia

Chimiagraff na universidade de Mumbai. Pedro Benjamim / Arquivo Pessoal

É de Passo Fundo o único artista brasileiro convidado para desenhar nas paredes da maior cidade da Índia, durante o maior evento cultural universitário de toda a Ásia. O feito conquistado por Pedro Benjamim, mais conhecido como Chimiagraff.

O grafiteiro viajou mais de 14 mil quilômetros para colorir um mural em Mumbai, na Índia. O artista participa da 55ª edição do Mood Indigo, um evento cultural no Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim (IIT Bombay), universidade pública na cidade asiática.

Chimia representa o Brasil no evento, que conta com artistas de todo o mundo. Participam países como Coreia do Sul, Itália, Estados Unidos, França e Espanha.

— Tem vários artistas por aqui executando trabalhos de murais e letreiros. Está sendo muito legal, o povo aqui é muito receptivo, todos tentam me ajudar ao máximo — revelou nas redes sociais.

O mural criado pelo gaúcho de Passo Fundo deve contar com a clássica pizza desenhada pelo Chimia (veja abaixo), mas com traços expressionistas e realistas, junto a um rosto caricaturado. O pedido foi feito pela produção do evento, que insistiu para ter a pizza — marca registrada do artista — eternizada nos muros da universidade indiana.

A viagem para a Ásia deve durar cerca de 10 dias. No retorno ao Brasil, Chimia ainda vai fazer uma parada no Espírito Santo, também a trabalho.

— Está sendo muito legal a experiência de viver uma cultura totalmente diferente do Brasil e de outros países que conheço. Essa é a viagem mais longa que já fiz para pintar, por enquanto — finaliza.