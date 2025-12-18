Fim de semana em Passo Fundo tem shows, concertos e teatro musical

Teatro musical, bossa nova e rock e apresentação de orquestra sinfônica são algumas das atividades que devem movimentar Passo Fundo no fim de semana. Confira a seguir os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que acontecem no norte gaúcho.
Teatro musical
Na sexta-feira (19), o ano se encerra com um espetáculo que reúne música, cena e identidade no Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900A). Em seu último show de 2025, o artista Gustavus apresenta Concerto. O teatro musical autoral será às 20h, com entrada gratuita.
Concerto de Natal
A Orquestra Sinfônica de Carazinho realiza no sábado (20), às 19h30, um Concerto de Natal na Catedral de Passo Fundo. Celebrando a chegada das festas de fim de ano, o espetáculo é gratuito e acessível ao público.
Sob a regência do maestro Fernando Cordella, o evento contará com as participações da mezzo-soprano Diana Danieli e da soprano Cíntia de los Santos, artistas reconhecidas por suas carreiras no cenário vocal brasileiro. Juntos, eles conduzirão uma noite marcada pela sensibilidade musical, pela atmosfera natalina e pela tradição da música de concerto.
Meio Bossa Nova e Rock'n Roll
GRABBA, Cecília Tres, João Ritzel, Carlos Bolacha, Mateus Genzel e Cauê Reali se juntam para uma noite Meio Bossa Nova e Rock'n Roll no domingo (21), no Babel Studio Bar em Passo Fundo. Os artistas prometem uma apresentação enérgica e reflexiva, viajando pelos distintos ritmos que a música nos oferece.
Canções autorais de desfrute, deleite e questionamentos são a pedida da noite. O repertório conta com releituras de Erasmo Carlos e Chico César.
Amoroso
A última apresentação do projeto "Aonde o povo está" acontece na próxima segunda-feira (22). O espetáculo Amoroso será encenado na Praça do Boqueirão Legal às 18h30min
Na peça, um ator-músico traz à cena pedaços de vivências recolhidas no tempo. Com Dona Rosa, Seu Antônio, o cachorro Baú, o cavalo Tordilho, o chimarrão, o carreteiro e os temperos do quintal, Amoroso é um convite ao encontro desenhado no sul do Brasil.
Natal Sonho e Luz
A programação artística do Natal Sonho e Luz, promovido pela prefeitura, se encerra na próxima segunda-feira (22), com apresentação musical.
O trio Conrad, Glenzel e Nazario sobe ao palco com repertório preparado especialmente para o Natal. A apresentação será às 20h, na Praça da Cuia.
Em Espumoso
Em Espumoso, também no norte do Estado, a sexta-feira (19) será marcadapo show da Família Lima. A apresentação será a partir das 19h30min, o largo da prefeitura. A apresentação é gratuita e aberta ao público.
