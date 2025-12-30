Festa de Ano Novo com show pirotécnico celebra 400 anos das Missões Jesuíticas no RS

Programação começa às 17h de 31 de dezembro e terá oito minutos de fogos na virada para 1º de janeiro. Darius Pippi / Divulgação

São Miguel das Missões, na Região Noroeste, prepara uma festa especial para a virada de ano com o tradicional show pirotécnico nas ruínas do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo. A programação começa na noite de quarta-feira (31), marcando a chegada de 1º de janeiro de 2026.

O cenário histórico será realçado pela queima de fogos de oito minutos, que partirá de trás da igreja missioneira. O público poderá acompanhar o espetáculo da parte frontal do Sítio Arqueológico ou da área externa, onde haverá atração musical com a Banda Aesa.

Visitantes que optarem por assistir à queima de fogos na parte interna do Sítio Arqueológico não poderão levar bebidas. O espumante, portanto, deve ser estourado apenas na área externa.

A programação começa mais cedo, às 17h, com um ritual místico envolvendo seis benzedores que farão atendimentos individuais aos visitantes. Às 19h30min, será celebrada uma missa na igreja, dentro das ruínas. Em seguida, inicia-se uma caminhada luminosa com 399 velas, homenageando os 400 anos do início das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, uma data marcante que será celebrada em 2026.

Às 21h, haverá uma apresentação gratuita do espetáculo de Som e Luz. Às 22h, a atração musical começa no palco montado na área externa. Perto da meia-noite, a contagem regressiva anunciará a chegada de 2026, ano em que se completam os 400 anos das missões.