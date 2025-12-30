Cultura e Lazer

Em São Miguel das Missões
Notícia

Festa de Ano Novo com show pirotécnico celebra 400 anos das Missões Jesuíticas no RS

Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo será palco de espetáculo de fogos, ritual místico, missa e caminhada luminosa para receber 2026

Everson Dornelles

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS