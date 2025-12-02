Estrelado por Humberto Martins, filme gaúcho sobre imigração judaica estreia após sete anos de produção

Após sete anos de produção, estreia nesta quinta-feira (4) o filme Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos. Com elenco que inclui Humberto Martins no papel principal, a atriz Bel Kutner e o músico João Chagas Leite, o longa será exibido pela primeira vez em Jacutinga, no norte do RS.

A obra do diretor Osnei de Lima foi concebida ainda em 2018. Com três horas de duração, o filme foi gravado sem recursos públicos, com patrocínio de empresas privadas e apoiadores.

O longa retrata a história de Barão Maurice de Hirsch, que ajudou milhares de judeus do leste europeu a se refugiarem antes da Primeira Guerra Mundial. Parte desses imigrantes se estabeleceu no Brasil, especialmente na região da antiga Fazenda Quatro Irmãos, hoje município de Jacutinga.

— O principal propósito deste filme é fazer com que este fato importante da história seja conhecido pelo grande público, e que o exemplo, o legado e a mensagem de Barão Hirsch sirvam de inspiração para muitas pessoas — disse o diretor e roteirista.

Filmado em diversos estados brasileiros e com imagens captadas em outros países, o filme percorre períodos históricos desde antes da criação da humanidade até os dias atuais, com foco entre 1852 e 1945. No elenco estão: Humberto Martins, Bel Kutner, Giuseppe Oristânio, Marcos Wainberg, Narjara Turetta, Daniela Albuquerque, Carlos Bonow, Aline Müller, Romeu D’Angelo, Grande Otelo Filho, Pedro Pauleey, Rodrigo Dal Zot, Ricardo Salomoni, Zé Vitor Castiel, João Chagas Leite, Andor Stern, Neri de Paula e Carlos Seidl, além de mais de 300 figurantes.

Romeu D’angelo interpreta Maurício Sirotsky Sobrinho em uma cena ambientada em Porto Alegre, no ano de 1945. O ator foi preparado para representar o comunicador brasileiro, que atuava nas ondas do rádio e foi o fundador da RBS.

A primeira exibição será gratuita para a comunidade regional, atores, produtores e patrocinadores, na Casa de Cultura de Jacutinga, às 19h30. O lançamento oficial de Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos está previsto para março de 2026, em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.