Concerto de Natal e mais destaques da agenda cultural de Passo Fundo

André Ávila / Agencia RBS

Concerto de Natal, show no Rito Espaço Coletivo, apresentação de dança e bazar são algumas das atividades que devem movimentar Passo Fundo no fim de semana. Confira a seguir os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que acontecem no norte gaúcho.

Espetáculo Baillar

Nesta sexta-feira (12), acontece o Espetáculo Baillar 35 Anos no Teatro do Sesc Passo Fundo. Com a temática Uma História Escrita em Dança, a apresentação começa às 19h30min.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 50. A comunidade está convidada para prestigiar ao vivo e fazer parte da história escrita em dança.

Bazar das Margaridas

Acontece neste fim de semana a 10ª edição do Bazar das Margaridas, em Passo Fundo. O evento reúne 30 empreendedoras da Região Norte no Belluno Eventos (Rua Quinze de Novembro, 144 H).

Das 10h às 19h de sábado (13) e domingo (14), é possível visitar o espaço, que expõe produtos de artesanato, decoração, vestuário, brinquedos, perfumaria e até culinária. O ambiente de valorização dos negócios chefiados por mulheres.

Eduarda Costa / Agencia RBS

Magia do Natal

No domingo (14), o Grupo Ritornelo de Teatro apresenta o espetáculo Um Retorno Especial na Magia do Natal, a partir das 19h e com entrada gratuita. A comédia tem duração de 40 minutos e será apresentada no Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900 A).



Na história, os palhaços Canela e Eustáquio são dois anjos que estão em busca de um lugar ideal para anunciar o renascimento do menino Jesus. Entre muita confusão e trapalhadas, os anjos palhaços descobrem que, ao final, as coisas podem ser mais simples do que imaginaram.

Show no Rito

Mais tarde, também no Rito Espaço Coletivo, às 20h de domingo (14), acontece um grande show com o cancioneiro latino-americano Ricardo Pacheco. A atividade celebra a reinauguração do ambiente de arte, cultura e resistência popular.

O músico estará acompanhado de Felipe Batistela, Wagner Gehlen e Marcelo Pimentel. A entrada é gratuita, mas o público é convidado a contribuir com um quilo de alimento não perecível que será doado a entidades assistenciais.

Concerto de Natal

O espírito natalino chega a Passo Fundo com um concerto especial apresentado pela Orquestra de Câmara de Passo Fundo no domingo (14), às 19h, na Capela Colégio Marista. O evento é gratuito, acessível e convida famílias e comunidade a celebrar a magia desta época por meio da música.

A iniciativa integra o projeto Orquestra Sinfônica de Passo Fundo – Arte, Educação e Inclusão, que democratiza o acesso ao ensino de música de concerto. Crianças, jovens e adultos participam gratuitamente de aulas de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, fortalecendo sua formação artística e abrindo novas perspectivas educacionais.

Natal Sonho e Luz

Segue até 22 de novembro a programação do Natal Sonho e Luz de Passo Fundo, na Praça Marechal Floriano. Nesta sexta-feira (12), às 20h, acontece a Cantata Noite de Paz, com apresentação do Coral Harmonia Celeste e Grupo Yorrane.

Já na segunda-feira (15), se apresentam a Orquestra da Escola Pública de Música e os Corais Sagrado Coração de Jesus, também às 20h.

