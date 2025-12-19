Com enfeites e iluminação, "Frederico em Luz" transforma praça em atração turística no norte do Estado

Programação de Natal atrai turistas para Frederico Westphalen. Reprodução RBS TV / Divulgação

Em Frederico Westphalen, no norte do Estado, a Praça da Matriz vira atração turística no mês de dezembro. O local concentra as principais atividades do "Fredrico em Luz", com decoração interativa e programação cultural.

Ao anoitecer, o espaço ganha iluminação especial e se torna ponto de encontro da comunidade. Entre os destaques está um carrossel em formato de trenó, que atrai crianças e famílias, e uma árvore sustentável que acende com energia gerada ao pedalar.

— Esse equipamento é autossustentável para o pessoal dar uma exercitada. Tem uma meta que é acender a parte principal lá em cima. O pessoal tem que dar uma forçadinha a mais na pedalada para poder acender — brincou o técnico de manutenção Rodrigo Gasparini.

Leia Mais Fim de semana em Passo Fundo tem shows, concertos e teatro musical

A decoração inclui ainda espaços iluminados para fotos e uma Casa do Papai Noel, o local mais visitado da praça. Todas as noites, uma fila se forma com crianças e adultos que querem fazer um último pedido ao Bom Velhinho.

— A nossa programação cultural e artística a gente procura fazer bem diversificada para que as pessoas saiam das suas casas e venham para a praça. Com a decoração que a gente trouxe este ano, as pessoas acabam encontrando amigos, pessoas que não viam há tempo. É um motivo a mais para vir — disse o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Diego Bertoletti da Rocha.

Além da decoração, apresentações culturais ocorrem diariamente. A programação segue até 2 de janeiro, e os enfeites permanecem durante todo o primeiro mês de 2026.

Cápsula do tempo será aberta em 2055

Durante o evento, uma cápsula do tempo foi lacrada e será aberta daqui a 30 anos, em 2055, quando Frederico Westphalen completar seu centenário.

— A ideia do projeto é que as pessoas da nossa comunidade colocassem ali dentro cartas, memórias, registros e fotos que trouxessem também uma visão do que se tem hoje, mas o que se quer que a cidade tenha daqui a 30 anos, quais as expectativas, quais os sonhos pra nossa comunidade — explicou o secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Mack Léo.

Leia Mais De doces a velas temáticas, artesanato ganha destaque na busca por presentes de Natal

Aos 13 anos, a estudante Valentina Dalcin Girardi participou da iniciativa com sua turma da escola. Seu desejo para o município é que a cidade cresça:

— Ter todas as ruas de Frederico asfaltadas, as pessoas terem acesso a mais cursos na faculdade e zoológico, um projeto para animais de rua e um shopping. Espero que daqui 30 anos a cidade consiga melhorar.