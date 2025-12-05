Amado Batista em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural

Show com Amado Batista, festival de bandoneon, cinema ao ar livre e apresentação de artistas locais são algumas das atividades que devem movimentar Passo Fundo no fim de semana. Confira a seguir os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que acontecem no norte gaúcho.

Festival de Bandoneon

Evento homenageia Tio Mena. Eduarda Costa / Agencia RBS

Com músicos do Brasil, Argentina e Uruguai, acontece nesta sexta-feira (5) mais uma edição do Festival Tio Mena de Bandoneon. O evento será na Estação Gastronômica da Gare, a partir das 19h30min.

Neste ano, o evento reunirá 12 bandoneonistas vindos dos diferentes países e tradições musicais, reforçando o caráter fronteiriço e culturalmente integrado do festival. A programação é gratuita e aberta ao público.

O evento homenageia Tio Mena, maestro, referência e incansável divulgador do bandoneon, que completa 101 anos na segunda-feira (8).

Feirão Bazar do Amor

Acontece neste sábado (6) o Feirão Bazar Solidário️ da ONG Amor. As peças serão vendidas a partir de R$ 2 e todo o valor arrecadado vai ser revertido nos projetos da instituição que atende crianças, jovens e idosos.

O bazar acontece no Salão Paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus, das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

Circuito Artístico

Passo Fundo recebe neste fim de semana a grande final do Circuito Artístico da 7ª Região Tradicionalista (CIARTS). As apresentações acontecem no CTG Lalau Miranda, no sábado (6) e no domingo (7), sempre a partir das 8h30min e com entrada gratuita.

O tablado receberá as 18 melhores invernadas da região disputando o título nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Juvenil, Adulta, Veterana, Xiru e Vaqueano. O evento também encerra uma jornada que percorreu a região ao longo do ano, mobilizando milhares de tradicionalistas e beneficiando diversas entidades assistenciais, com quase nove toneladas de alimentos arrecadados.

Insanos Moto Clube

Um dos maiores encontros regionais do Insanos Moto Clube acontece em Passo Fundo neste sábado (6). São esperados mais de 400 motociclistas no CTG Tropel dos Caudilhos, a partir das 13h.

Durante o evento, serão entregues camisetas e coletes aos novos integrantes que virão de Chapecó, Concórdia, Santa Maria, Porto Alegre e da Serra. O encontro também será beneficente, com arrecadação de alimentos para entidades assistenciais.

Circuito Sesc de Corridas

Neste domingo (7), Passo Fundo recebe a final estadual do Circuito Sesc de Corridas, um dos principais projetos de incentivo à prática de corridas de rua do Sul do país. Desde janeiro, classificatórias foram realizadas em 17 cidades.

A final reunirá os 400 melhores atletas para definição dos campeões. A largada acontece às 7h30min, no Centro Administrativo Comercial Zaffari — Avenida Presidente Vargas, 3800. O evento ainda contará com a presença de Marilson dos Santos, tricampeão da São Silvestre.

Toca do Ratão

Acontece neste domingo (7) a 33ª Toca do Ratão, evento voltado à valorização dos artistas locais. O evento será no Rito Espaço Coletivo — Rua Aníbal Bilhar, 900 — a partir das 16h.

Já estão confirmadas as apresentações do Grupo Ritornelo de Teatro, Cecília Três, Grabba e Bergas. O evento contará ainda com exposição, artesanato e alimentação.

Como forma de ingresso, serão arrecadados alimentos não perecíveis, agasalhos, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal, absorventes e fraldas.

Amado Batista

Cantor se apresenta em Passo Fundo no domingo. Porthus Junior / Agencia RBS

Com um show inesquecível para cantar junto e se emocionar, o cantor Amado Batista desembarca em Passo Fundo. Celebrando seus 50 anos de carreira, ele promete encantar gerações com talento, carisma e uma fórmula musical única.

O show acontece na Arena do Clube Comercial no domingo (7), véspera do feriado municipal. A abertura dos portões será às 19h30min e a apresentação está prevista para as 22h. Ainda há ingressos disponíveis a partir de R$ 40.

Cinema ao ar livre

"Saneamento Básico, o Filme" foi gravado na Serra Gaúcha, em 2006. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

O Parque da Gare recebe no domingo (7), uma sessão de cinema gratuita e ao ar livre. Como parte da programação da Mostra de Cinema de Passo Fundo, o público poderá assistir a Saneamento Básico, o Filme.

Dirigido por Jorge Furtado, o longa é estrelado por Fernanda Torres, Wagner Moura e Camila Pitanga. A exibição inicia às 19h30min e a comunidade está convidada a levar cadeiras, mantas ou almofadas para assistir com mais conforto no anfiteatro do parque.

