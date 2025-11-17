Zezé Di Camargo & Luciano fazem show em Passo Fundo na quarta-feira

Dupla apresenta ZCL Tour 2025 no norte gaúcho. Bruno Fiovanti / Divulgação

Uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil se apresenta em Passo Fundo na próxima quarta-feira (19). Com mais de 30 anos de carreira, Zezé Di Camargo & Luciano trazem sua turnê mais recente para o norte gaúcho na noite da véspera de feriado.

O show acontece na Arena do Clube Comercial, com abertura dos portões a partir das 21h. Ainda há ingressos disponíveis para assistir aos irmãos interpretarem sucessos como Diz Pro Meu Olhar, Preciso Ser Amado, Você Vai Ver, É o Amor, Dois Corações e Uma História e Dou a Vida por um Beijo.

O valor dos ingressos para a ZCL Tour 2025 varia de R$ 95 a meia-entrada para Pista Premium até R$ 2.880 a Mesa Platinum para seis pessoas. As entradas estão disponíveis neste site.

Sucesso de público

Os irmãos Mirosmar José de Camargo (Zezé Di Camargo) e Welson David de Camargo (Luciano) são naturais de Capela do Rio do Peixe, distrito de Pirenópolis, no estado de Goiás. A dupla faz mais de 130 shows por ano e tem vendido um milhão de cópias por CD lançado.

Seu primeiro disco foi lançado em abril de 1991. Dois meses depois, É o Amor alcançava o primeiro lugar no hit parade e consolidava a dupla no cenário nacional.

Em 1995, Zezé Di Camargo & Luciano apresentaram uma série de shows com as duplas Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo chamada Amigos, que durou até 1998.

Em 2005, a história da vida e da carreira da dupla foi contada no filme Dois Filhos de Francisco. O filme quebrou recordes de bilheteria no Brasil, sendo assistido por mais de 5,3 milhões de pessoas.

Atualmente, a dupla tem 22 discos lançados — incluindo versões em espanhol. O mais recente é Dois Tempos - Parte 2, que chegou para os fãs em 2017.

