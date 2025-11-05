Roda-gigante com entrada gratuita será atração do Natal de Erechim

Programação foi divulgads em evento na noite de terça-feira (4). Karine Heller / Comunicação PME

A prefeitura de Erechim, no norte do Estado, divulgou a programação do "Natal Erechim 2025 – Brilhos de luz, laços de amor". Entre as atrações, está a instalação da primeira roda-gigante natalina da cidade, com acesso gratuito, na Praça da Bandeira.

A abertura oficial do evento ocorre no dia 15 de novembro, às 20h, com desfile, acendimento das luzes, chegada do Papai Noel e show nacional com Gabriel Guedes. A programação segue até o dia 23 de dezembro e inclui espaços temáticos, feiras, apresentações culturais e shows.

As novidade foram divulgados em evento na noite de terça-feira (4). A instalação da roda-gigante tem patrocínio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Erechim e será um dos principais pontos de visitação do evento.

Leia Mais O que Passo Fundo está lendo? Visitantes da Feira do Livro revelam seus favoritos

Já a decoração natalina será ampliada para novos pontos da cidade, incluindo o bairro Três Vendas, além de praças e avenidas centrais. A Praça Júlio de Castilhos terá ambientação inspirada na cultura italiana, enquanto a Praça Boleslau Skorupski homenageará a cultura polonesa.

Outras atrações incluem a Casa Noel, Fábrica de Biscoitos Afetivos, Parque Noel, Vila Gastronômica e o Ho-Ho Rock Festival, com bandas locais e show da banda Star Beatles. Também estão previstos shows de Felipe Araújo e Délcio Tavares com Orquestra.