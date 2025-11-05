Cultura e Lazer

🎅​🎁
Notícia

Roda-gigante com entrada gratuita será atração do Natal de Erechim

Brinquedo será instalado na Praça da Bandeira e fará parte da programação promovida pela prefeitura. Evento começa em 15 de novembro

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS