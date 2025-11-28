Paulinho Dill deixa a banda Os Atuais

Paulinho Dill e a banda Os Atuais anunciariam o fim da parceria nesta sexta-feira (28). A saída do vocalista foi divulgada através de nota publicada nas redes sociais.
No comunicado, músico e banda informaram que a decisão foi tomada em conjunto, incluindo a família de Paulinho, "pensando no melhor para todos". Dill também fazia parte do quadro de sócios do grupo e a sociedade também foi encerrada (confira o comunicado na íntegra abaixo).
Paulinho Dill havia retornado aos Atuais em maio, depois de meses afastado em recuperação de um grave acidente que sofreu em novembro de 2024. Ele chegou a ser internado na UTI em Passo Fundo e sofreu danos neurológicos.
O retorno gradativo aos palcos ocorreu em 1º de maio em Panambi, durante show no CTG Nova Querência.
Paulinho integrava a banda de bailão desde 2018, junto a outros sete membros. O grupo foi formado na cidade de Tucunduva, no noroeste, em 1968.