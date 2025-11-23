Passo Fundo sedia lançamento de série sobre os 50 anos do hip-hop gaúcho

Atividade aconteceu no Centro de Referência para Juventude. Cufa Passo Fundo / Divulgação

O Centro de Referência para Juventude da Central Única das Favelas (Cufa) em Passo Fundo, sediou neste sábado (22) o lançamento do primeiro episódio da série 50 Anos da Cultura Hip Hop RS. A produção audiovisual tem o objetivo de registrar e valorizar a trajetória do movimento no Rio Grande do Sul.

O evento mobilizou jovens, artistas, produtores culturais e lideranças da cena urbana para uma tarde de formação, troca de experiências e celebração. A programação começou com a Oficina de Produção Audiovisual com @felp.og, diretor da série e integrante da Granja Films, que compartilhou técnicas, processos e os bastidores da construção do projeto.

Depois, os participantes acompanharam a Capacitação em Captação de Recursos, conduzida por Rafuagi, coordenador-geral da Associação a Cultura Hip Hop de Esteio (ACHE). A caonversa apresentou caminhos e estratégias para fortalecer iniciativas culturais, buscando ampliar o acesso a financiamentos e políticas públicas.

A exibição do primeiro episódio da série encerrou a programação. 50 Anos da Cultura Hip Hop RS é uma realização da ACHE, com direção da Granja Films, e busca documentar a história do movimento no Estado por meio de depoimentos, memórias e referências de artistas, coletivos e pioneiros da cultura urbana.

Programação contou com capacitações. Cufa Passo Fundo / Divulgação

A iniciativa em Passo Fundo integrou as agendas formativas e culturais promovidas pela Cufa Passo Fundo, reforçando o compromisso da instituição com o fortalecimento da juventude, da cultura e das expressões periféricas.