Obra bilíngue que retrata os 30 povos missioneiros tem segunda edição publicada 

Obra tem 550 páginas e 1,6 mil imagens. Álvaro Theisen / Divulgação

A segunda edição do livro Os trinta povos da América em 1000 fotografias, organizado por Álvaro Theisen, foi lançada na tarde deste sábado (15), na Feira do Livro de Porto Alegre.

A obra reúne imagens e textos sobre as reduções jesuíticas distribuídas entre Brasil, Argentina e Paraguai, apresentando um panorama integrado dos 30 povos fundados a partir de 1609.

Produzido em coedição pelo Senado Federal, por meio do Conselho Editorial, e pelo Grande Projeto Missões, o volume bilíngue (em português e espanhol) tem como objetivo aproximar o leitor do cotidiano atual e das raízes culturais das antigas comunidades indígenas evangelizadas pelos jesuítas. São 1,6 mil fotografias distribuídas em 550 páginas, resultado de viagens e coletas realizadas ao longo de 2023 por voluntários que integram o projeto.

Theisen explica que a proposta nasceu da vontade de mostrar o que existe hoje em cada um dos 30 povos, e de apresentar o conjunto completo a moradores, guias turísticos e interessados pelo tema.

— O segundo motivo (da produção da obra) foi que não existia até então nenhum livro que contemplasse todos os 30 povos de forma integrada, mostrando o que realmente há disponível para os turistas visitarem e conhecerem.

Um dos pontos destacados por Theisen é a necessidade de ampliar a compreensão sobre o território missioneiro. Para ele, ainda é comum que gaúchos associem a formação histórica apenas aos sete povos localizados no Rio Grande do Sul.

— Na realidade, sempre foram 30 povos. Sete povos só apareceram na hora do Tratado de Madri, onde houve a batalha, a guerra guaranítica, tentando fazer com que eles trocassem a Colônia de Sacramento pelos sete povos. E aí, ficou na memória do Rio Grande do Sul como parte da nossa história que eram sete povos, mas sempre foram 30 povos — explica.

Alta demanda

Livros podem ser adquiridos pelo site da Livraria do Senado. Álvaro Theisen / Divulgação

A primeira edição do livro, lançada em 2024 em produção independente, teve tiragem de mais de 300 exemplares e esgotou em três semanas. A demanda motivou Theisen a buscar apoio institucional, que veio por meio dos senadores Hamilton Mourão (Republicanos) e Luis Carlos Heinze (PP), responsáveis por intermediar o contato com a editora do Senado.

Como comprar?

A nova edição chega ao público a preço de custo: R$ 90, com frete gratuito para todo o Brasil, exclusivamente pelo site da Livraria do Senado.