O que Passo Fundo está lendo? Visitantes da Feira do Livro revelam seus favoritos

Evento vai até o domingo (9) no Espaço Roseli Doleski Pretto, no centro da cidade, com a participação de 11 livreiros

Eduarda Costa

