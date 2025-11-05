O que Passo Fundo está lendo? Visitantes da Feira do Livro revelam seus favoritos

A 37ª edição da Feira do Livro de Passo Fundo movimenta os leitores fiéis da cidade. A feira que funciona até o domingo (9) no Espaço Roseli Doleski Pretto, no centro da cidade, conta com a participação de 11 livreiros.
GZH Passo Fundo esteve no evento para descobrir quais são os livros queridinhos de quem visita a feira, das histórias mais marcantes até aquelas que todo mundo deveria ler. Entre as respostas, apareceram diferentes estilos e gostos (veja o vídeo abaixo).
Obras famosas como O Mundo de Sofia (Jostein Gaarder, 1991) e O Pequeno Príncipe (Antoine de Saint-Exupéry, 1943) foram as primeiras leituras das estudantes Anna Bastos e Anahy Paiva, 16 anos, e seguem como favoritas.
Já temas mais densos são o gosto do público adulto, como A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver (Ana Claudia Quintana Arantes, 2017), indicado pela professora Ana Paula Munhoz Gregório, 28 anos. O homem mais inteligente da História (Augusto Cury, 2016), encantou o corretor Renato Vargas Gregório, 62 anos.
Por outro lado, representando os livreiros, Diones de Lima Lemos deu três dicas: On the Road (Jack Kerouac, 1957), Medo e Delírio em Las Vegas (Hunter S. Thompson, 1971) e Anna Karenina (Leo Tolstoy, 1878).
Para quem quer se aventurar nas dicas, é possível encontrar as obras na Feira do Livro. A programação segue até o próximo domingo (9), sempre das 9h às 21h.
Confira as atividades da semana
Quarta-feira (5)
- 14h: Paulinho Cantalê
- 10h30min: Espetáculo Ponto de Tecer Poesia
- 15h30min: Oficina de cordel
- 18h30min: Roda de conversa Leituras Fotográficas no Instituto Histórico
- 19h30min: Vencedores do prêmio Sesc de Literatura 2024
Quinta-feira (6)
- 9h: Anúncio sobre a Capital Nacional da Literatura
- 9h e 14h: Gabito Pirulito
- 10h30min e 15h30min: Show de mágica com Mateus Di Macedo
- 15h30min: Oficina de escrita criativa e de brincadeiras
- 17h: Sarau sênior de literatura
- 18h: Café filosófico na Academia Passo-fundense de Letras
- 19h30min: Palestra com Fernanda Veríssimo
Sexta-feira (7)
- 9h: Palestra com Fernanda Veríssimo
- 10h30min: Banda Dipironas
- 14h: Escritora Luciana Marinho
- 14h: Oficina de quadrinhos com Renato Britto, na Academia Passo-fundense de Letras
- 19h30min: Mesa "A escrita do feminino", com Mar Becker e Luciana Marinho
Sábado (8)
- 9h30min: Passeio guiado sobre a história do Cemitério Vera Cruz
- 10h: Escola de Contadores de História
- 15h: Sarau nativista da Apletras
- 16h: Coral do IE
- 17h: Samba da minha terra
- 20h: Sonora Brasil
Domingo (9)
- 10h: Encontro de bandas marciais
- 16h: Momento hiphop
- 18h: Escola pública de música
- 19h: Espetáculo "Um amor e um café quente, por favor" com Marcio Meneghell e Chico Fan
