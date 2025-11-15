Cultura e Lazer

"Nunca é tarde": conheça a escritora de Passo Fundo que lançou o primeiro livro aos 88 anos

Alice Ruth Barão estudou até os 10 anos e concluiu o ensino básico por volta dos 50. Na obra "Acredita?", a autora fala sobre fé, viagens e o gosto pelos estudos e pela escrita

Tatiana Tramontina

