"Nunca é tarde": conheça a escritora de Passo Fundo que lançou o primeiro livro aos 88 anos

Aos 88 anos, Alice Ruth Barão prova que nunca é tarde para começar uma nova história, literalmente.

Natural de São Paulo, a escritora escolheu Passo Fundo para morar há cerca quatro anos, para ficar mais próxima de um dos filhos. Foi no norte do Rio Grande do Sul que publicou o seu primeiro livro da vida: Acredita? (UICLAP, 444 páginas). A obra será lançada na Feira do Livro de Porto Alegre neste sábado (15).

A obra foi escrita quando ela tinha 85 anos e concluída aos 86, mas só saiu do papel depois de muita insistência de amigos e familiares. O livro foi lançado oficialmente em 20 de março, durante um evento no Instituto Histórico de Passo Fundo.

— Tomei coragem para publicar. Eles (amigos e família) me disseram que valia a pena, então publiquei. Em princípio, eu iria publicar somente sobre viagens, mas para isso fazer sentido achei que era importante falar um pouco sobre mim. E aí, eu resumi a minha vidinha. Na verdade, a minha vidona, né? Com quase 89 anos — conta, bem-humorada.

Desde que aprendeu a ler e escrever, aos sete anos, ela cultiva o hábito de colocar pensamentos no papel. O prazer pela escrita, no entanto, sempre foi acompanhado pela timidez.

— Eu sou curiosa. Incansável. Estou sempre perguntando, observando e tentando aprender. No início, eu escrevia bilhetinhos para as amigas e professoras. Depois eu comecei a escrever sobre a minha vida. Eu sempre escrevia coisas e ia jogando fora. Eu achava que, se mostrasse para alguém, iam achar que estava ruim. Timidez, né?

Quando nasce o livro

Foram décadas de anotações e diários jogados fora até que Alice decidiu registrar de vez a própria trajetória. O impulso definitivo veio de uma revisora que conheceu nas redes sociais e que acabou se tornando amiga.

— Ela leu uma parte do que eu escrevi e me disse "Alice, escreva um livro. Você é capaz". Se uma revisora, de anos e anos de revisão, falou isso, eu fiquei com mais coragem — afirma.

Apesar de ter estudado apenas até os 10 anos, Alice nunca deixou de buscar conhecimento. Começou a trabalhar aos 12 e, já adulta, voltou a estudar: concluiu o ensino básico por volta dos 52 anos e, em seguida, decidiu aprender inglês.

— Meu pai era norte-americano. Minha mãe era brasileira, mas sabia falar inglês. Ele nunca permitiu que eu aprendesse falar inglês. Quando ele morreu, pensei: não tem mais motivo para eu não aprender a língua do meu pai. Agora, para saber por que ele não queria que eu aprendesse, só lendo o livro para saber (risos).

Lembranças e descobertas de quase nove décadas

O livro Acredita? mistura memórias, viagens e reflexões. Alice conta passagens marcantes da infância, da criação dos filhos e de momentos difíceis, como a luta contra um câncer. Ela fala também sobre as dúvidas em relação à religião.

— Eu questionei muito a religião. Eu sempre faço questão de dizer que não tenho nada contra. Apenas não consigo ter a fé que geralmente as pessoas têm.

As viagens, que sempre anotou tudo detalhadamente, ocupam boa parte da obra. Alice passou por grandes capitais como Paris, Praga e Londres. A última viagem foi para Minas Gerais. Em 2011, passou 16 dias na Índia, país que a marcou profundamente.

Nova história com ajuda da inteligência artificial

Com a curiosidade intacta, Alice está escrevendo um segundo livro — desta vez, com ajuda da inteligência artificial.

— Sejamos pragmáticos, com quase 90 anos não vai dar tempo de escrever o livro, mas mesmo assim eu vou tentar. Eu sou péssima com datas e a inteligência artificial está me ajudando — brinca.

A nova obra já tem cerca de 40 páginas escritas e fala sobre intervenções e avanços que marcaram o mundo e a vida da autora como, por exemplo, a invenção da internet.

Mais do que contar a própria história, Alice quer inspirar outros a não desistirem dos próprios projetos, especialmente os que sonham em escrever.

— Em primeiro lugar, nunca desista. Nunca tenha vergonha do que escreve. Mostre para um amigo, professor, mãe ou pai. Se tiver erros e a pessoa corrigir, aprenda. Mesmo se não quiser ser escritor, escreva sobre o seu dia. Quando você for mais velho vai olhar e pensar "tinha esquecido disso". Quem quiser ser escritor comece agora, neste exato momento. Se tem alguém com 80 anos querendo escrever, escreva, porque vai conseguir. Nunca é tarde. O importante é não desistir.