Mostra Rito de Teatro celebra resistência artística em Passo Fundo após enchentes

Atividades começam nesta quinta e seguem até o domingo. Diogo Zanatta / Divulgação

Começa nesta quinta-feira (27) a 3ª edição da Mostra Rito de Teatro em Passo Fundo, no norte do Estado. Neste ano, o evento será palco de resistência, arte e reconstrução, com espetáculos de grupos atuantes em cidades do RS que enfrentaram as enchentes de 2024.

A programação, que segue até o próximo domingo (30), é gratuita e aberta a todos os públicos. Ao todo, serão 12 atividades culturais, com tradução simultânea em Libras — a Língua Brasileira de Sinais.

Além de apresentações do grupos de teatro de Passo Fundo, foram selecionados para a mostra artistas de Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre, cidades que decretaram estado de calamidade pública em decorrência das enchentes do ano passado.

O evento conta ainda com uma rodada de negócios e capacitação para os artistas. O objetivo é que o evento seja um espaço de acolhimento, formação e articulação econômica para empreendimentos criativos das artes cênicas.

As atividades acontecem no Rito Espaço Coletivo, que fica na Rua Aníbal Bilhar, 900 A — Vila Lucas Araujo. O evento tem apoio do Ministério da Cultura e é promovido pelo Grupo Ritornelo de Teatro.

Confira a programação

Espetáculos acontecem no Rito Espaço Coletivo. Diogo Zanatta / Divulgação

Quinta-feira (27)

9h — espetáculo Faixa de Graça do Grupo Ritornelo de Teatro, no Rito Espaço Coletivo

— espetáculo Faixa de Graça do Grupo Ritornelo de Teatro, no Rito Espaço Coletivo 15h — espetáculo Bom Pra Cachorro - O Circo-teatro do Abelardo do Caixa do Elefante, no Rito Espaço Coletivo

— espetáculo Bom Pra Cachorro - O Circo-teatro do Abelardo do Caixa do Elefante, no Rito Espaço Coletivo 17h — Roda de Conversas no Rito Espaço Coletivo

— Roda de Conversas no Rito Espaço Coletivo 20h — espetáculo O Bruxo do Núcleo Rindo à Toa, no Rito Espaço Coletivo

Sexta-feira (28)

9h — espetáculo O Silencioso Mundo de Flor do Teatro Depois da Chuva, no Rito Espaço Coletivo

— espetáculo O Silencioso Mundo de Flor do Teatro Depois da Chuva, no Rito Espaço Coletivo 15h — espetáculo Lampião e Maria Bonita do Caixa do Mosaico Cultural, no Rito Espaço Coletivo

— espetáculo Lampião e Maria Bonita do Caixa do Mosaico Cultural, no Rito Espaço Coletivo 20h — espetáculo O Bilhete do Grupo Timbre de Galo, no Rito Espaço Coletivo

Sábado (29)

9h — Rodada de Negócios no Rito Espaço Coletivo

— Rodada de Negócios no Rito Espaço Coletivo 16h — espetáculo Deus e o Diabo na Terra de Miséria do Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais, no Rito Espaço Coletivo

— espetáculo Deus e o Diabo na Terra de Miséria do Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais, no Rito Espaço Coletivo 20h — espetáculo Manifesto de uma Mulher de Teatro do Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, no Rito Espaço Coletivo

Domingo (30)

14h — espetáculo Poesia em Movimento - Uma Experiência Cenopoética do Grupo TIA, no bairro José Alexandre Zachia

— espetáculo Poesia em Movimento - Uma Experiência Cenopoética do Grupo TIA, no bairro José Alexandre Zachia 16h — espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo do Grupo Ueba Produtos Notáveis, no Rito Espaço Coletivo

— espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo do Grupo Ueba Produtos Notáveis, no Rito Espaço Coletivo 17h — espetáculo Chicão: O Pescador de Livros do Grupo Ritornelo de Teatro, no Rito Espaço Coletivo

— espetáculo Chicão: O Pescador de Livros do Grupo Ritornelo de Teatro, no Rito Espaço Coletivo 20h — Show Concerto: Gustavus no Rito Espaço Coletivo