Marau lança programação especial de Natal com shows de fogos e chegada do Papai Noel

Em edições anteriores, a festividade reuniu cerca de 10 mil pessoas apenas na noite de abertura. Prefeitura de Marau / Divulgação

O município de Marau, no norte gaúcho, lança neste domingo (9) a programação especial de Natal. O evento, que leva o nome de Encanta Marau, é realizado desde 2020 e reúne milhares de pessoas no centro da cidade. Neste ano, a programação inclui show da Cia Sorriso com Arte, chegada do Papai Noel e show de fogos em frente à Igreja Matriz Cristo Rei.

As atividades seguem até 24 de dezembro com apresentações culturais, corais, teatro, feiras de artesanato, cortejos e desfiles temáticos. Na programação estão shows da Fábrica de Gaiteiros e Renato Borghetti, Alberi Ferro, Deisi e Zillo e da Orquestra de Violões de Gramado.

Leia Mais Quem é o homem que sobreviveu a acidente de avião da Varig em Passo Fundo

Em edições anteriores, a festividade reuniu cerca de 10 mil pessoas apenas na noite de abertura. Neste domingo (9), além da chegada do Papai Noel haverá o acendimento de todas as luzes natalinas da cidade.

O primeiro evento depois da abertura oficial será na quinta-feira (13), em comemoração aos 70 anos da torre da Igreja Matriz de Marau. Nesse dia, haverá benção dos carros e exposição fotográfica, além de missa de abertura da novena de Cristo Rei e o lançamento do cartão postal comemorativo aos 70 anos da torre.

A semana segue com Recital da Fábrica de Gaiteiros com participação de Renato Borghetti no dia 14, e Procissão de Santa Catarina no sábado (15). O Papai Noel estará disponível para fotos com crianças a partir de 16 de novembro, quando também acontece a Feira de Artesanato e o passeio de Lilico. As atividades seguem até 24 de dezembro, com a Missa do Galo.