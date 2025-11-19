Jayme Monjardim fala sobre sequência do filme "O Tempo e o Vento": "Houve amadurecimento gigante da minha parte"

Primeiro filme foi inspirado na obra "O Continente", de Erico Verissimo. Jayme Monjardim / Divulgação

Presente no Festival Internacional de Cinema de Carazinho, o cineasta Jayme Monjardim deu mais detalhes sobre a sequência de O Tempo e o Vento, o segundo filme inspirado na obra de Erico Verissimo.

A confirmação da continuidade do longa lançado em 2013 foi confirmada em outubro durante bate-papo no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, ao lado do ator Thiago Lacerda, que interpretou o Capitão Rodrigo Cambará, e da escritora e roteirista Leticia Wierzchowski.

Segundo Monjardim, a conclusão do novo projeto ainda deve levar um tempo, mas a produção da obra já possui um plano. No novo longa, o grupo levará para o cinema o enredo de O Retrato, enquanto o filme de 2013 foi inspirado no primeiro livro, O Continente.

— Houve um amadurecimento gigante na primeira parte, eu acho que agora (o segundo filme) merece também essa mesma dedicação. A obra precisa ser algo fantástico e muito bem representável — disse o diretor, que já

Em Porto Alegre, o cineasta adiantou que Thiago Lacerda voltará na sequência do longa como o Dr. Rodrigo Cambará. No filme de 2013, ele interpretou Capitão Rodrigo.

— Tudo nasce de uma emoção. O Tempo e o Vento nasceu da minha profunda emoção em querer contar uma história de um dos nossos maiores autores nacionais — completou Morjardim, que é reconhecido pela carreira tanto na TV quanto no cinema.

Presença da primeira diretora negra

Além de Monjardim, o Festival Internacional de Cinema de Carazinho prestou homenagem a Adélia Sampaio, pioneira na história do cinema brasileiro como a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem. Em sua fala, Adélia compartilhou uma lição de vida e coragem:

— Eu corri atrás, né? E descobri que eu tive uma mãe que me dizia sempre: "para cima do medo, coragem". E é na coragem que a gente vai avançando a nossa vida inteira.

Sua trajetória é celebrada no festival como símbolo de resistência e representatividade, especialmente pelo filme Amor Maldito (1984), que retrata um romance entre duas mulheres, em um momento em que esse tipo de produção ainda enfrentava grandes barreiras no Brasil.

O Festival Internacional de Cinema de Carazinho segue até quinta-feira (20).

Premiados

Eis a lista dos premiados do festival na noite de terça (18):