Cultura e Lazer

Em Carazinho
Notícia

Jayme Monjardim fala sobre sequência do filme "O Tempo e o Vento": "Houve amadurecimento gigante da minha parte"

Cineasta participou do Festival Internacional de Carazinho na terça-feira (18). Segundo ele, a conclusão do novo projeto ainda deve levar um tempo, mas já há plano de ação para a produção

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS