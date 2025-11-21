Instituto Histórico de Passo Fundo tem primeira diretoria com maioria feminina em 70 anos

Escolha ocorreu durante assembleia da entidade, em 19 de novembro. IHPF / Divulgação

O Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF) elegeu sua nova diretoria executiva para o biênio 2025-2028 na última quarta-feira (19) e trouxe um marco em seus mais de 70 anos de atuação: pela primeira vez, os cargos diretivos são majoritariamente ocupados por mulheres.

A presidência da entidade segue com o doutor em história, Djiovan Vinícius Carvalho, enquanto os demais cargos passam a ser ocupados por:

vice-presidência : jornalista e professora universitária Fabiana Beltrami

: jornalista e professora universitária Fabiana Beltrami secretaria-geral : empresária Maria Inez de Andrade

: empresária Maria Inez de Andrade tesouraria : assistente administrativa e especialista em história e gestão de acervos, Jociane Francisca Nunes

: assistente administrativa e especialista em história e gestão de acervos, Jociane Francisca Nunes diretoria de comunicação: jornalista Zulmara Colussi.

Leia Mais O antes e depois de seis prédios tombados como patrimônio histórico de Passo Fundo

Além da posse da diretoria, o IHPF também empossou novos associados efetivos, que devem contribuir com as atividades e projetos a partir de suas áreas de atuação. O objetivo é promover a história de Passo Fundo e região e a educação patrimonial. Os novos membros são:

Adolfo de Freitas

Álvaro Brizola Marques

Jociane Francisca Nunes

Maria Inêz de Andrade

Zulmara Colussi.

Também foram estabelecidos os novos conselhos da entidade, sendo:

Conselho Deliberativo : os titulares Alex Antônio Vanin, Ernesto Pedro Zanette, Fernando Borgmann Severo de Miranda, André Martinelli Piasson e Mariane Loch Sbeghen. Suplentes: Carlos Antonio Madalosso, Ubiratan Oro, Ivânio Susin, Izabela Nascimento de Mattos e Heleno Alberto Damian

: os titulares Alex Antônio Vanin, Ernesto Pedro Zanette, Fernando Borgmann Severo de Miranda, André Martinelli Piasson e Mariane Loch Sbeghen. Suplentes: Carlos Antonio Madalosso, Ubiratan Oro, Ivânio Susin, Izabela Nascimento de Mattos e Heleno Alberto Damian Conselho Fiscal: os titulares Álvaro Brizola Marques, Gizele Zanotto e Paulo Roberto Magnabosco. Suplentes: Marco Antônio Damian, Gilberto Cunha e Caroline Oliveira de Morais.