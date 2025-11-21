Instituto Histórico de Passo Fundo tem primeira diretoria com maioria feminina em 70 anos

O Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF) elegeu sua nova diretoria executiva para o biênio 2025-2028 na última quarta-feira (19) e trouxe um marco em seus mais de 70 anos de atuação: pela primeira vez, os cargos diretivos são majoritariamente ocupados por mulheres.
A presidência da entidade segue com o doutor em história, Djiovan Vinícius Carvalho, enquanto os demais cargos passam a ser ocupados por:
- vice-presidência: jornalista e professora universitária Fabiana Beltrami
- secretaria-geral: empresária Maria Inez de Andrade
- tesouraria: assistente administrativa e especialista em história e gestão de acervos, Jociane Francisca Nunes
- diretoria de comunicação: jornalista Zulmara Colussi.
Além da posse da diretoria, o IHPF também empossou novos associados efetivos, que devem contribuir com as atividades e projetos a partir de suas áreas de atuação. O objetivo é promover a história de Passo Fundo e região e a educação patrimonial. Os novos membros são:
- Adolfo de Freitas
- Álvaro Brizola Marques
- Jociane Francisca Nunes
- Maria Inêz de Andrade
- Zulmara Colussi.
Também foram estabelecidos os novos conselhos da entidade, sendo:
- Conselho Deliberativo: os titulares Alex Antônio Vanin, Ernesto Pedro Zanette, Fernando Borgmann Severo de Miranda, André Martinelli Piasson e Mariane Loch Sbeghen. Suplentes: Carlos Antonio Madalosso, Ubiratan Oro, Ivânio Susin, Izabela Nascimento de Mattos e Heleno Alberto Damian
- Conselho Fiscal: os titulares Álvaro Brizola Marques, Gizele Zanotto e Paulo Roberto Magnabosco. Suplentes: Marco Antônio Damian, Gilberto Cunha e Caroline Oliveira de Morais.
A cerimônia de posse dos novos associados está marcada para 4 de dezembro, durante a Sessão Comemorativa de 2025. O evento celebrará as atividades realizadas pelo instituto em prol da história e da cultura local, com destaque para a estruturação física e tecnológica voltada para a melhor conservação do acervo.