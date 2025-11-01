Cultura e Lazer

Norte do RS
Notícia

Feira do Livro começa em Passo Fundo, com programação até 9 de novembro 

Evento reúne 11 livreiros no Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto e tem atividades diárias das 9h às 21h 

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS