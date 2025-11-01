Feira do Livro começa em Passo Fundo, com programação até 9 de novembro 

Abertura contou com apresentação da orquestra sinfônica da Escola Pública de Música. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A 37ª Feira do Livro de Passo Fundo começou neste sábado (1º) com o objetivo de transformar o Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto, no centro da cidade, em um ponto de encontro entre leitores, escritores e livreiros. A abertura contou com apresentações artísticas e grande presença do público para acompanhar o primeiro dia de feira.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, segue até o dia 9 de novembro com programação gratuita. De acordo com o secretário de Cultura, Rafael Bortoluzzi, a estrutura foi planejada para oferecer conforto e atratividade ao público ao reunir livreiros e o palco principal em um mesmo espaço.

— A feira está muito acolhedora e com uma estrutura pensada para receber bem o público. Queremos que as pessoas se sintam convidadas a viver a cultura, a circular, tomar um café e folhear livros — afirmou o secretário.

Ao todo, 11 livreiros participam desta edição, oferecendo títulos com valores promocionais e obras para diferentes perfis de leitores. A feira também conta com opções gastronômicas, como café e bistrô, além de uma programação que inclui contações de histórias, oficinas e encontros literários.

Segundo o secretário, a expectativa é de grande público ao longo dos nove dias de evento. A partir de segunda-feira (3), o espaço deve receber grupos de estudantes das redes municipal, estadual e particular.

— Esperamos o maior público possível. A feira é um ambiente propício para aproximar as pessoas dos livros e valorizar os nossos livreiros — destacou.