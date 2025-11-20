ExpoErechim tem mais de 330 expositores do agro ao comércio; veja a programação

Feira tem entrada gratuita e praça de alimentação. ExpoErechim / Divulgação

Começou na quarta-feira (19) mais uma edição da ExpoErechim. A feira de negócios, inovação, agronegócio e cultura tem mais de 330 expositores de setores como comércio, indústria, artesanato e agricultura familiar no Parque da Accie.

Na programação, que segue até domingo (23), estão previstas atrações como parque de diversões, Rodeio Show e o 1º Congresso Nacional de Proteína Animal.

— A ExpoErechim é uma feira mais voltada aos negócios e debates que se fortalece a cada edição. Em paralelo, teremos o primeiro Rodeio Show de Erechim, que acontecerá na Arena Accie e trará visitantes de toda a região — disse Darlan Dalla Roza, presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (Accie).

A feira tem entrada gratuita e praça de alimentação.

Programação da ExpoErechim

Quinta-feira (20)

10h : abertura dos portões

: abertura dos portões 14h : 1º Congresso Nacional de Proteína Animal — no auditório do Polo de Cultura da Accie

: 1º Congresso Nacional de Proteína Animal — no auditório do Polo de Cultura da Accie 14h : 2ª prova funcional de cavalo crioulo

: 2ª prova funcional de cavalo crioulo 18h : desfile de passarela do Instituto Federal

: desfile de passarela do Instituto Federal 22h: rodeio

Sexta-feira (21)

9h : prova de conformações oficiais — cavalo crioulo

: prova de conformações oficiais — cavalo crioulo 14h : abertura dos portões da feira

: abertura dos portões da feira 22h: rodeio

Sábado (22)

10h : abertura dos portões da feira

: abertura dos portões da feira 14h : prova de Morfologia Incentivo — Cavalo Crioulo

: prova de Morfologia Incentivo — Cavalo Crioulo 15h às 17h : campeonato de Touro Mecânico

: campeonato de Touro Mecânico 22h: rodeio

Domingo (23)