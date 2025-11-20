ExpoErechim tem mais de 330 expositores do agro ao comércio; veja a programação

Começou na quarta-feira (19) mais uma edição da ExpoErechim. A feira de negócios, inovação, agronegócio e cultura tem mais de 330 expositores de setores como comércio, indústria, artesanato e agricultura familiar no Parque da Accie.
Na programação, que segue até domingo (23), estão previstas atrações como parque de diversões, Rodeio Show e o 1º Congresso Nacional de Proteína Animal.
— A ExpoErechim é uma feira mais voltada aos negócios e debates que se fortalece a cada edição. Em paralelo, teremos o primeiro Rodeio Show de Erechim, que acontecerá na Arena Accie e trará visitantes de toda a região — disse Darlan Dalla Roza, presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (Accie).
A feira tem entrada gratuita e praça de alimentação.
Programação da ExpoErechim
Quinta-feira (20)
- 10h: abertura dos portões
- 14h: 1º Congresso Nacional de Proteína Animal — no auditório do Polo de Cultura da Accie
- 14h: 2ª prova funcional de cavalo crioulo
- 18h: desfile de passarela do Instituto Federal
- 22h: rodeio
Sexta-feira (21)
- 9h: prova de conformações oficiais — cavalo crioulo
- 14h: abertura dos portões da feira
- 22h: rodeio
Sábado (22)
- 10h: abertura dos portões da feira
- 14h: prova de Morfologia Incentivo — Cavalo Crioulo
- 15h às 17h: campeonato de Touro Mecânico
- 22h: rodeio
Domingo (23)
- 9h: prova de Morfologia Incentivo — Cavalo Crioulo
- 10h: abertura dos portões da feira
- 15h às 17h: campeonato de Touro Mecânico.