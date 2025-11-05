Dire Straits Legacy fará show com ex-integrantes da banda britânica no norte do RS

Pela primeira vez, a cidade de Passo Fundo, no norte do RS, recebe o show Dire Straits Legacy, projeto que reúne ex-integrantes da banda britânica Dire Straits e músicos convidados. Na noite de sexta-feira (7), o grupo deve apresentar clássicos como Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e Romeo and Juliet.
O projeto tem como objetivo manter viva a memória das canções da banda original, formada em Londres na década de 1970. O show acontece a partir das 20h, na Arena do Clube Comercial.
Formada em uma época em que o punk rock reinava, o Dire Straits apostou no rock clássico, blues rock e pub rock. O resultado foi seis álbuns de estúdio e mais de 100 milhões de discos vendidos mundialmente.
— Grandes bandas estão voltando à ativa e percorrendo cidades inéditas na América Latina. Ter o Dire Straits com integrantes originais tocando em Passo Fundo é a realização de um sonho pra quem acredita no bom e velho rock — afirma o comunicador da Atlântida Norte Gaúcho, Marcos Carvalho.
Quem estará no show em Passo Fundo
O Dire Straits Legacy é formado por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (saxofone), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Danny Cummings (percussão e voz) e Andy Treacey (bateria).
Alan Clark integrou o Dire Straits entre 1980 e 1985, já Phil Palmer participou da banda entre 1990 e 1992. Mel Collins tocou com o grupo entre 1983 e 1985, incluindo o álbum ao vivo Alchemy e o EP Twisting By The Pool.
Conhecido por sua atuação na banda The Buggles e por produzir sucessos dos anos 1980, Trevor Horn também integra o grupo. Danny Cummings participou do Dire Straits em 1990, durante a gravação e turnê do álbum On Every Street, enquanto Andy Treacey já trabalhou com artistas como Moby, Robbie Williams e Ronnie Wood. Completam a formação os italianos Marco Caviglia e Primiano Dibiase.
— Não é cover, são os integrantes originais mesmo — enfatiza o comunicador.
Os ingressos para o show variam entre R$ 190 e R$ 440 e podem ser adquiridos por meio do site oficial de vendas. Mas a Rádio Atlântida, em parceria com a Spectare Entretenimento e a Planet Shows, está sorteando entradas para os fãs da banda.
— A Atlântida está levando ouvintes pro show, tem a promoção exclusiva do evento porque é a rádio da vida dessa galera que gosta do velho rock. E pode ter certeza que diferentes gerações vão estar lá curtindo com a gente — destaca Marcos Carvalho.
O Dire Straits Legacy deve abrir uma série de shows de bandas da velha guarda em Passo Fundo. A expectativa é que, em 2026, outros nomes conhecidos do público passem pelo norte do Estado.
