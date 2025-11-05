Cultura e Lazer

Inédito
Notícia

Dire Straits Legacy fará show com ex-integrantes da banda britânica no norte do RS

Evento marca a primeira apresentação do grupo em Passo Fundo e promete clássicos do rock como “Sultans of Swing” e “Money for Nothing”. Ainda há ingressos disponíveis

Kimberlly Kappenberg

