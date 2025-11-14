De cinema a shows: norte gaúcho tem fim de semana com programação variada

Renato Borghetti & Fábrica de Gaiteiros é um projeto voltado à comunidade que forma alunos de acordeom diatônico. Edu Defferrari / Divulgação

De fábrica de gaiteiros e feira de quintal a festival internacional de cinema, a programação do fim de semana no norte do RS promete movimentar diferentes públicos. Confira a seguir os destaques da agenda cultura e programe-se para aproveitar os eventos que acontecem em Passo Fundo, Carazinho e Marau.

Recital da Fábrica de Gaiteiros

Na programação do Encanta Marau, a tradição gaúcha ganha o palco com o Recital da Fábrica de Gaiteiros. A apresentação acontece às 20h desta sexta-feira (14), na Casa da Cultura de Marau.

O evento gratuito terá participação especial de Renato Borghetti, um dos maiores nomes da música do RS. A noite promete ser recheada de talento e emoção.

Feira de Quintal

Acontece neste sábado (15) a 5ª edição da Feira de Quintal Lá na Lala, dessa vez com happy hour. O evento reúne 20 expositores, trazendo muita arte, moda, decoração e sabores.

A programação começa às 10h e segue até as 22h, com direito a show de Aline Love & Club Band, petiscos de boteco, chope e drinks. A feira acontece na Avenida Sete de setembro, 137.

Chegada do Papai Noel

Bom velhinho chega a Passo Fundo, abrindo programações de Natal. Eduarda Costa / Agencia RBS

A contagem regressiva para o Natal já começou em Passo Fundo. Também neste sábado (15), acontece a chegada oficial do Papai Noel dos dois shoppings da cidade.

O bom velhinho chega às 18h na Praça de Eventos do Passo Fundo Shopping, e às 16h de domingo (16) participa da Parada Natalina. Já no Bella Città a carreata do Papai Noel sai às 18h do Boqueirão, com chegada e recepção acompanhada de coro às 18h30min. Todas as atividades são gratuitas.

Marcha para Jesus

Mais de 15 mil pessoas devem participar da 13ª Marcha para Jesus em Passo Fundo no sábado (15). A programação começa às 14h na Avenida Brasil, na praça em frente ao Instituto Educacional, e a caminhda terá encerramento no Parque da Gare, às 18h, com show gospel de Ana Nóbrega.

Festival Internacional de Cinema

Segue até a próxima quinta-feira (20) o Festival Internacional de Cinema de Carazinho. Foram escolhidos 40 filmes para serem exibidos no Cine Lúmine, em 17 categorias, incluindo longa-metragem, curta-metragem e melhor filme.

A programação homenageia os diretores Alice Guy-Blaché e Jayme Monjardim, com exibições e atividades sempre das 14h às 23h. A participação é gratuita.

Café com Deus Pai

Junior Rostirola é o autor de "Café com Deus Pai". Divulgação / Divulgação

O pastor Junior Rostirola, autor do sucesso Café com Deus Pai estará em Passo Fundo na próxima segunda-feira (17). Ele palestra às 19h na Arena Clube Comercial.

O evento tem entrada gratuita, mas os lugares são limitados. Os interessados em participar podem se inscrever através deste formulário.