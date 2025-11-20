De Chico César a Lúcio Yanel: veja os destaques da agenda cultural de Passo Fundo 

De Chico César e feira afro até apresentação do violonista argentino Lúcio Yanel, a programação do fim de semana em Passo Fundo promete movimentar diferentes públicos. Confira a seguir os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que acontecem no norte gaúcho.
Feira Afro-Brasileira
Até as 19h desta quinta-feira (20), acontece em Passo Fundo a Feira Afro-Brasileira, atividade em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O evento gratuito reúne gastronomia, oficinas, palestras, bate-papo e show no Espaço Cultural Roseli Doléski Pretto.
O destaque fica por conta de uma festa e muita dança no ritmo quizumba, a partir das 16h.
Chico César
Com ingressos já esgotados, o músico Chico César desembarca em Passo Fundo nesta quinta-feira (20), com o show em comemoração aos 30 anos do álbum Aos Vivos. O clássico da música brasileira será apresentado na íntegra no Teatro do Sesc Passo Fundo.
Além de canções do disco — como Beradêro, Mama África e À Primeira Vista —, Chico César também vai cantar outros sucessos que marcaram sua carreira. O show começa às 20h.
Murais do Sul
Chega a Passo Fundo a primeira plataforma colaborativa de catalogação de arte urbana do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (21), cinco palestras serão conduzidas na Galeria Estação da Arte como parte do projeto Murais do Sul.
As oficinas com a temática “Como Potencializar a Arte Urbana no RS?” acontecem das 10h às 12h e das 14h às 17h, com inscrições gratuitas. O objetivo é mapear, registrar e valorizar as produções que transformam o território gaúcho em uma imensa galeria a céu aberto.
Street Market
Acontece no sábado (22) mais uma edição da Street Market. A feira criativa reúne mais de 25 expositores de moda, arte, decoração, gastronomia e confeitaria a partir das 10h, no Espaço Criativa — Rua Uruguai, 2318.
Com foco em marcas autorais, produtos feitos à mão e peças exclusivas, o evento também terá música ao vivo, flash tattoos, espaço kids e praça de alimentação. As atrações são pensadas para toda a família, incluindo um espaço pet-friendly.
Lúcio Yanel
Na próxima terça-feira (25), sobe ao palco do Teatro do Sesc Passo Fundo o violonista argentino Lúcio Yanel. Acompanhado dos músicos Ricardo Pacheco e Marcelo Pimentel — em violão e voz e percussão, respectivamente —, ele volta ao norte gaúcho com o espetáculo Latinidad.
A apresentação será a partir das 20h e o evento tem entrada gratuita para todos os públicos.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.