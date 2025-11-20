Cultura e Lazer

Programação
Notícia

De Chico César a Lúcio Yanel: veja os destaques da agenda cultural de Passo Fundo 

Músico brasileiro se apresenta no norte gaúcho nesta quinta-feira (20). Já o violonista argentino desembarca na cidade na próxima terça-feira (25)

Kimberlly Kappenberg

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS