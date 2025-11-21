Com pinheiro gigante e túnel de luz, Natal do Boqueirão Legal começa no domingo

Evento ocorre há 17 anos no Parque Linear da Avenida Vrasil, no bairro Boqueirão. Studio Art / Divulgação

Os preparativos para o tradicional Natal Ecológico do Boqueirão Legal já movimentam o Parque Linear da Avenida Brasil, em Passo Fundo. A abertura da 17ª edição está marcada para 19h30min do próximo domingo (23), com decoração revitalizada.

As novidades neste ano são um pinheiro de oito metros de altura e um túnel luminoso, além de outras atrações com montagem em andamento.

— O evento cresceu e hoje é reconhecido como o maior Natal da cidade, reunindo cerca de 60 mil pessoas ao longo dos 45 dias de programação. A população prestigia e se orgulha deste trabalho que é totalmente comunitário — diz Bethânia Panarotto, uma das responsáveis pela ação.

Neste ano, o Boqueirão Legal foi contemplado com repasse de R$ 70 mil da Secretaria de Cultura para custear o evento, que investe em apresentações, sonorização, vigilância noturna, banheiros químicos e montagem de estruturas.

A iniciativa é mantida por 37 associados que contribuem com uma anuidade, além do trabalho voluntário de pessoas da comunidade. Segundo a organização, são reutilizadas em torno de 45 mil garrafas pet para a montagem das decorações, coletadas durante o ano.

A chegada oficial do Papai Noel está marcada para o dia 29 de novembro. O Bom Velhinho desembarca no Boqueirão às 19h e vai distribuir doces e conversar com as crianças.

O Boqueirão Legal está aberto para receber grupos e interessados em se apresentar no Natal Ecológico. O contato pode ser feito através do telefone (54) 99250-4543.