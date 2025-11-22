Com Fofão e Homem-Aranha, Passo Fundo recebe atração que espalha alegria pelo Brasil há 40 anos

Carreta da Alegria em Passo Fundo conta com três personagens: Homem-Aranha, Fofão e Chaves. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Pela primeira vez em Passo Fundo, a Carreta da Alegria é um empreendimento familiar com quatro décadas de história. Na passagem do grupo pelo norte gaúcho, o público pode encontrar personagens como Homem-Aranha, Fofão e Chaves, além de Luigi e Máscara.

Cada trajeto leva de 20 a 25 minutos, mas pode se estender conforme o público e as interações dos personagens. A velocidade reduzida, cerca de 12 km/h, é essencial: os personagens descem e sobem o tempo todo para dançar nas calçadas, interagir e fazer vídeos.

— A gente sempre fala na empresa que, se vier só pelo dinheiro, não dura. Tem que vir pelo sentimento. É ver as pessoas sorrindo, sentir a energia. Isso mexe com a gente. Já tivemos moradores de outras cidades que nos agradeceram porque estavam passando por momentos difíceis e encontraram alegria aqui. Não tem dinheiro que pague isso — disse Ricardo Almeida dos Santos, gerente e motorista da carreta que circula pela cidade.

Há 40 anos

A atração é símbolo de um legado que atravessa três gerações. O negócio nasceu de forma simples, quando Antônio Schimaneski decidiu transformar um trenzinho infantil, uma Maria Fumaça, em sustento e diversão para a família no Paraná.

Hoje, aos 82 anos, o patriarca ainda opera o veículo ao lado da esposa, levando diversão pelas ruas do Sul do Brasil.

— Eles dizem que, se pararem, morrem. Então seguem, porque trabalhar é o que mantém os dois vivos e felizes — conta Maria Antonia Schimaneski, CEO da Carreta da Alegria e neta de Antônio.

Aos 26 anos, ela cresceu no veículo: ainda bebê, ficava na cadeirinha ao lado do pai. Mais tarde, formou-se em Direito e chegou a trabalhar como advogada, até que a mãe pediu que voltasse ao negócio.

— Eu disse que voltaria, mas do meu jeito. No começo, houve resistência, porque as gerações são diferentes. Mas, foi dando certo. Aos poucos, eles foram vendo que as minhas ideias eram boas e conquistei a confiança deles.

Atualmente, a jovem gerencia cinco dos 10 veículos que circulam entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul:

— Futuramente, queremos expandir para países vizinhos e ir para alguns lugares como Santiago, no Chile. Na próxima semana, iremos inaugurar uma carreta inédita com tecnologia de Led mapeado, uma das primeiras do país.

Por trás da máscara

Aos 19 anos, Conrado Longo Tagliatela Júnior largou o emprego de carregador de caminhão, em Itararé (SP), para viver o sonho de ser dançarino da Carreta da Alegria.

— Vi alguns vídeos no Instagram e falei: é isso que quero para minha vida. Amo fazer isso. Se não amasse, não teria largado casa e família — conta o Fofão.

Já Gabriel Dias, 21, interpreta Homem-Aranha e Máscara. Ele e o colega Samuel Mares Chaves cresceram dançando na comunidade onde moravam em Governador Valadares (MG). Os dançarinos treinam juntos, dominam passos e ensinam os mortais.

— Quando a gente vê as pessoas sorrindo, passa uma energia sem explicação. As crianças pedindo para a gente dar mortal é incrível. A gente dá a vida ali para alegrar — afirma Gabriel.

Mais do que um passeio

Lucca e os pais, Johny e Bruna, na Carreta da Alegria em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Para Maria Antonia, o que move o negócio segue sendo o mesmo propósito desde o trenzinho do avô: levar alegria para quem nem sempre sabe que precisa dela.

Às vezes, a pessoa está passando na rua e sorri por um instante. A gente transforma o dia dela naquele momento. MARIA ANTONIA SCHIMANESKI CEO da Carreta da Alegria

O propósito da empresa atingiu o pequeno Lucca, 4 anos. Ele viu a Carreta da Alegria em um vídeo no YouTube, esperou ansioso pela chegada à cidade e foi quem convenceu os pais, Bruna e Johny, a embarcarem no passeio.

— Eu gostei muito desse passeio — disse, com os olhos arregalados ao acompanhar os movimentos de Homem-Aranha, Fofão e Chaves.

— A gente gostou quando vimos passando na rua, mas depois que andamos gostamos ainda mais — finaliza Bruna.

Serviço

O que: Carreta da Alegria

Carreta da Alegria Onde: Avenida Brasil Oeste, próximo à altura do número 2063 — bairro Boqueirão

Avenida Brasil Oeste, próximo à altura do número 2063 — bairro Boqueirão Quando: até 5 de setembro

até 5 de setembro Horários: de terça a sexta, das 18h às 21h30min. Sábados e domingos, das 16h30min às 22h

de terça a sexta, das 18h às 21h30min. Sábados e domingos, das 16h30min às 22h Ingressos: R$ 20 por pessoa — crianças até 2 anos não pagam. Pessoas com deficiência e autismo pagam meia-entrada.