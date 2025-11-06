Carreta da Alegria inicia temporada de shows em Passo Fundo

Carreta da Alegria iniciou temporada de um mês em Passo Fundo. Carreta da Alegria / Divulgação

A Carreta da Alegria, espetáculo itinerante conhecido por divertir famílias com shows de música, dança, luzes e personagens, iniciou uma temporada especial em Passo Fundo. A atração chegou ao norte gaúcho na quarta-feira (5) e tem apresentações programadas até o dia 5 de dezembro.

Durante o período, os famosos personagens como o Fofão dançarino, o Homem-Aranha acrobata, o carismático Super Mario e a nova Mary Happy, uma figura feminina de cabelos coloridos criada em homenagem às meninas, percorrerão os principais pontos da cidade. Eles prometem muita animação, música e interação com o público.

— É uma alegria enorme levar a carreta para Passo Fundo. Queremos encher as ruas de música, dança e momentos felizes para as famílias — comenta Maria Antonia Schimaneski, CEO da Carreta da Alegria.

Quatro décadas de história

Criada há 40 anos como um negócio familiar, a Carreta da Alegria consolidou-se como um dos espetáculos itinerantes mais populares do Brasil. Atualmente, conta com seis carretas e seis trenzinhos em operação, principalmente no estado do Paraná.

Em 2024, a empresa registrou um faturamento de aproximadamente R$ 5 milhões, mantendo seu propósito original, como destaca Maria Antonia que representa a terceira geração à frente do negócio iniciado pelo avô:

— A nossa essência continua a mesma: levar diversão acessível e momentos de alegria para cada cidade por onde passamos.

Serviço

O quê: Carreta da Alegria em Passo Fundo

Carreta da Alegria em Passo Fundo Onde: Avendida Brasil Oeste, 2063 – bairro Boqueirão

Avendida Brasil Oeste, 2063 – bairro Boqueirão Quando: de 5 de novembro a 5 de dezembro

de 5 de novembro a 5 de dezembro Horários: de terça a sexta-feira, das 18h às 21h30min, sábados e domingos, das 16h30min às 22h

de terça a sexta-feira, das 18h às 21h30min, sábados e domingos, das 16h30min às 22h Ingressos: R$ 20 por pessoa, com gratuidade para crianças de até 2 anos e meia-entrada para autistas e pessoas com deficiência