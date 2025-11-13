Carazinho estreia seu primeiro Festival de Cinema com foco no protagonismo feminino

Filmes são exibidos no Cine Lúmine. IMW Comunicação / Divulgação

A partir desta quinta-feira (13), Carazinho, no norte do RS, é palco de debates que marcam a realização do primeiro Festival de Cinema da cidade. O evento segue até 20 de novembro com entrada gratuita e quer transformar o município em ponto de encontro para quem faz e aprecia a sétima arte.

Com mais de 5 mil inscritos, 40 filmes foram escolhidos para serem exibidos no Cine Lúmine. Serão 17 categorias, incluindo longa-metragem, curta-metragem e melhor filme.

O festival também nasce com a proposta de destacar o protagonismo feminino nas telas e por trás das câmeras. A primeira edição tem como tema “A mulher no audiovisual e o seu pioneirismo”, e busca celebrar trajetórias que moldaram o cinema mundial e inspiraram novas gerações de realizadoras.

A homenagem central do evento será destinada a Alice Guy-Blaché — primeira diretora de cinema do mundo. Sua trajetória, iniciada ainda no fim do século 19, é até hoje fio condutor para uma produção que valoriza o olhar feminino em diferentes estilos e linguagens.

Outro homenageado será Jayme Monjardim, diretor que tem forte ligação com o Rio Grande do Sul. Ele foi responsável por dirigir novelas como Pantanal (1990) e O Clone (2001), a minissérie Maysa (2009), e os filmes Olga (2004), O Tempo e O Vento (2013) e O Vendedor de Sonhos (2016).

Durante a semana, o público poderá assistir a produções nacionais e internacionais, participar de oficinas e acompanhar palestras e painéis sobre representatividade, estética e inovação no audiovisual contemporâneo.

O festival também busca fortalecer o cenário cultural do interior do Estado e ampliar o acesso a produções independentes, além do diálogo entre criadores e público. Com o apoio de instituições locais e de entidades ligadas à indústria cinematográfica, a proposta é consolidar Carazinho como uma nova referência para o audiovisual no Estado.

Serviço

O que: Festival Internacional de Cinema de Carazinho

Festival Internacional de Cinema de Carazinho Quando: de 13 a 20 de novembro

de 13 a 20 de novembro Onde: Cine Lúmine (Avenida Flores da Cunha, 599)

