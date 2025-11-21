Cantata Natalina estreia neste sábado; veja todas as datas e as alterações no trânsito

Primeira apresentação vai bloquear a Avenida Brasil das 19h às 23h. Notre Dame Passo Fundo / Divulgação

Quem transita pelas proximidades do Colégio Notre Dame, em Passo Fundo, já pode observar a movimentação dos técnicos que se empenham em montar a estrutura para a estreia da 19ª edição da Cantata Natalina. A primeira apresentação acontece às 20h30min deste sábado (22).

O espetáculo tem como tema “Renovação” e marca o início das comemorações pelos 85 anos da Escola Notre Dame Menino Jesus no norte gaúcho, que serão celebrados em 2026. A escola recebe a apresentação na próxima terça-feira (25).

A montagem da estrutura para o espetáculo na Avenida Brasil reflete na redução de vagas de estacionamento e no bloqueio parcial do passeio público. A estrutura inclui palco, arquibancada e equipamentos de iluminação e sonorização para o show, que contará com a participação de diversos artistas.

Além disso, haverá impacto no trânsito devido à realização de ensaios e à apresentação principal. Já nesta sexta-feira (21), o ensaio geral interromperá o tráfego nas proximidades da instituição de ensino, no sentido Boqueirão — centro, das 19h às 22h.

Para o dia do show, no sábado (22), a Avenida Brasil será totalmente bloqueada em ambos os sentidos, das 19h às 23h. Motoristas e pedestres devem ficar atentos às sinalizações e buscar rotas alternativas na área central.

19ª Cantata Natalina

Colégio Notre Dame de Passo Fundo: 22 de novembro

Escola Notre Dame Menino Jesus de Passo Fundo: 25 de novembro

Colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho: 2 de dezembro

Colégio Notre Dame de Passo Fundo: 5 de dezembro

