Música regional
Banda San Marino celebra 40 anos com gravação de DVD em balsa no Rio Uruguai

Show especial em Porto Mauá, divisa com a Argentina, terá 20 canções e entrada gratuita nesta quinta-feira (20)

Eduarda Costa

