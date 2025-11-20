Banda San Marino celebra 40 anos com gravação de DVD em balsa no Rio Uruguai

A Banda San Marino, famosa por clássicos que tocam nos bailões de todo o Estado, comemora seus 40 anos de estrada com a gravação de um DVD nesta quinta-feira (20), na Região Noroeste. O local escolhido para o show foi uma balsa sobre o Rio Uruguai, na orla de Porto Mauá.

A plataforma foi colocada entre Brasil e Argentina, dois países que acolhem a banda, como comentou o cantor e acordeonista Alan Taborda, que há 20 anos faz parte do San Marino.

— A gravação aqui representa a união dos países. O carinho que recebemos na nossa terra natal e também dos hermanos argentinos, que a cada dois meses visitamos para fazer shows — destacou nas redes sociais.

A gravação do especial começa a partir das 15h. Ao todo, serão 20 canções apresentadas pelo grupo, entre 17 hits conhecidos e três músicas inéditas — incluindo uma nova versão do clássico Ele Te Trai.

O evento é aberto ao público, sem cobrança de ingresso. Os fãs estão convidados a levar suas cadeiras de praia para a beira do Rio Uruguai e acompanhar de perto o show.

No futuro, a expectativa é que a gravação também seja disponibilizada no canal da banda no YouTube.

Banda San Marino

Banda é figurinha carimbada nos bailões do RS. @sanmarinooficial / Instagram

A banda San Marino foi criada no ano de 1985 em Santa Rosa, no noroeste do RS. Inicialmente chamada de Grupo Musical Ferramis, o nome San Marino foi inspirado pelo país europeu e adotado em razão da sonoridade.

Dono dos sucessos Foto 3x4, Preciso te Falar, Página Virada e Ele Te Trai — entre outros hits — o grupo é atração confirmada dos bailes regionais.

