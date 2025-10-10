Show do Armandinho e atrações no Dia da Criança; veja a programação do fim de semana em Passo Fundo e região

Os próximos dias terão vários eventos em Passo Fundo e região. Com o Dia da Criança, diversos locais terão programação especial com apresentações e brincadeiras voltadas exclusivamente aos pequenos.
Há, ainda, peça de teatro com o ator Mateus Solano e show com Armandinho, além de shows na Expomarau. Confira a programação completa a seguir.
Show com Armandinho
O show de Armandinho e banda acontece nesta sexta-feira (10) na sede da Acapesu, em Carazinho, a partir das 23h. Ingressos disponíveis neste link.
Peça com Mateus Solano
O monólogo O Figurante está em turnê no interior do RS. Em Passo Fundo, o ator sobe ao palco do Teatro do Sesc no sábado (11), às 20h. Os ingressos estão esgotados.
Haverá, ainda, apresentação em Carazinho, no domingo (12), em Santa Rosa, no dia 14, e Ijuí, no dia 15. Veja a disponibilidade de ingressos para essas cidades neste link.
Expomarau
A feira multissetorial que acontece em Marau até domingo (12), no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, tem programação diversa para todos os gostos e idades. Entre os shows estão Traia Véia e Bailaço e Matogrosso e Mathias. Veja a programação completa neste link.
Espetáculo gratuito de Dia das Crianças
No sábado (11), o Stok Center apresenta o espetáculo Neste mundo de ilusão, Timbre ensina uma lição, com o grupo Timbre de Galo. A apresentação começa às 15h no Stok Center do bairro Petrópolis. Atração gratuita e aberta a toda população.
O espetáculo também acontece no Stok Center de Marau, às 10h.
Mostra de Teatro de Carazinho
Programação começou na quarta (8) e segue até domingo (12), quando acontece uma tarde de animação e recreação cultural na Avenida Flores da Cunha. Veja a programação a partir desta sexta-feira:
- Espetáculo: Bonecrônicas
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)
- Ingressos: R$ 10
Sábado (11)
- Espetáculo: Mostra Caraímirim de Teatro
- Horário: 15h
- Local: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)
- Espetáculo: Bonecrônicas
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)
- Ingressos: R$ 10
Domingo (12)
- Espetáculo: Tarde S da Mostra Sesc de Teatro: Animação cultural e recreação
- Horário: 16h
- Local: Avenida Flores da Cunha, em frente ao Sesc
- Espetáculo: Lampião e Maria Bonita
- Horário: 16h
- Local: Avenida Flores da Cunha, em frente ao Sesc
- Espetáculo: A Menina e a Onça
- Horário: 17h
- Local: Avenida Flores da Cunha, em frente ao Sesc
- Espetáculo: O Figurante
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)
- Ingresso: R$ 15 para comerciários; R$ 20 meia entrada; R$ 40 para público geral
Grupo Ritornello faz 15 anos
Ação celebra os 15 anos do Grupo Ritornelo de Teatro no Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900 A). As apresentações são gratuitas. Veja a programação:
Sábado (11)
- 20h: peça Rosa dos Rumos
Domingo (12)
- 16h: peça O Sumiço da Consciência
Rock Concert com violinista Luciano Reis
Nesta sexta (10), o violinista Luciano Reis apresenta grandes sucessos do rock'n roll no Auditório Notre Dame, em Passo Fundo. A partir das 20h. Ingressos neste link.
2ª Volta do Hospital Municipal
Das 8h às 12h de domingo (12), a prefeitura de Passo Fundo e Hospital Municipal realizam corrida adulta e infantil ao redor da instituição de saúde. Ao todo, serão 3 quilômetros de prova na categoria adulta.
Haverá, ainda, feira de saúde com serviços gratuitos de prevenção, apresentações artísticas, práticas de yoga e estandes de instituições parceiras.
Super Show Kids
No sábado (11) e domingo (12), a partir das 17h, os personagens mais queridos da criançada estarão em um show gratuito na Praça de Eventos do Passo Fundo Shopping. Depois, os familiares poderão participar de uma sessão de fotos com os pequenos e os astros do show.
Mega Show Infantil no Bella Città Shopping
Programação gratuita acontece no sábado (11), com mais de 15 personagens amados pelos pequenos, mágica, oficinas lúdicas e brindes para o público. A partir das 14h.
Romaria de Nossa Senhora Aparecida e Mostra Solidária de Ações Sociais
A Romaria de Nossa Senhora Aparecida é a segunda maior do país e deve reunir cerca de 100 mil pessoas em Passo Fundo no domingo (12).
O evento inclui, ainda, a Mostra de Ações Sociais Solidária, que reúne mais de 40 grupos inscritos e entidades de diferentes cidades da região que estarão oferecendo artesanato, arte sustentável e criativa, alimentação.