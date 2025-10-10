Show do Armandinho e atrações no Dia da Criança; veja a programação do fim de semana em Passo Fundo e região

Os próximos dias terão vários eventos em Passo Fundo e região. Com o Dia da Criança, diversos locais terão programação especial com apresentações e brincadeiras voltadas exclusivamente aos pequenos.

Há, ainda, peça de teatro com o ator Mateus Solano e show com Armandinho, além de shows na Expomarau. Confira a programação completa a seguir.

Show com Armandinho

Armandinho se apresenta em Carazinho nesta sexta (10). Duda Fortes / Agencia RBS

O show de Armandinho e banda acontece nesta sexta-feira (10) na sede da Acapesu, em Carazinho, a partir das 23h. Ingressos disponíveis neste link.

Peça com Mateus Solano

Peça tem cenário minimalista e destaque para a atuação de Mateus Solano. Dalton Valerio / Divulgação

O monólogo O Figurante está em turnê no interior do RS. Em Passo Fundo, o ator sobe ao palco do Teatro do Sesc no sábado (11), às 20h. Os ingressos estão esgotados.

Haverá, ainda, apresentação em Carazinho, no domingo (12), em Santa Rosa, no dia 14, e Ijuí, no dia 15. Veja a disponibilidade de ingressos para essas cidades neste link.

Expomarau

Expectativa de público é de mais de 120 mil pessoas durante os quatro dias de feira. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A feira multissetorial que acontece em Marau até domingo (12), no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, tem programação diversa para todos os gostos e idades. Entre os shows estão Traia Véia e Bailaço e Matogrosso e Mathias. Veja a programação completa neste link.

Espetáculo gratuito de Dia das Crianças

Espetáculo é com o grupo Timbre de Galo, de Passo Fundo. Stok Center / Divulgação

No sábado (11), o Stok Center apresenta o espetáculo Neste mundo de ilusão, Timbre ensina uma lição, com o grupo Timbre de Galo. A apresentação começa às 15h no Stok Center do bairro Petrópolis. Atração gratuita e aberta a toda população.

O espetáculo também acontece no Stok Center de Marau, às 10h.

Mostra de Teatro de Carazinho

Programação começou na quarta (8) e segue até domingo (12), quando acontece uma tarde de animação e recreação cultural na Avenida Flores da Cunha. Veja a programação a partir desta sexta-feira:

Espetáculo : Bonecrônicas

: Bonecrônicas Horário : 20h

: 20h Local : Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)

: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224) Ingressos: R$ 10

Sábado (11)

Espetáculo : Mostra Caraímirim de Teatro

: Mostra Caraímirim de Teatro Horário : 15h

: 15h Local: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)





Espetáculo : Bonecrônicas

: Bonecrônicas Horário : 20h

: 20h Local : Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)

: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224) Ingressos: R$ 10

Domingo (12)

Espetáculo : Tarde S da Mostra Sesc de Teatro: Animação cultural e recreação

: Tarde S da Mostra Sesc de Teatro: Animação cultural e recreação Horário : 16h

: 16h Local: Avenida Flores da Cunha, em frente ao Sesc





Espetáculo : Lampião e Maria Bonita

: Lampião e Maria Bonita Horário : 16h

: 16h Local: Avenida Flores da Cunha, em frente ao Sesc





Espetáculo : A Menina e a Onça

: A Menina e a Onça Horário : 17h

: 17h Local: Avenida Flores da Cunha, em frente ao Sesc





Espetáculo : O Figurante

: O Figurante Horário : 20h

: 20h Local : Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)

: Teatro Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224) Ingresso: R$ 15 para comerciários; R$ 20 meia entrada; R$ 40 para público geral

Grupo Ritornello faz 15 anos

Programação de 15 anos do Grupo Ritornelo começou na quinta-feira (9). Diogo Zanatta / Divulgação

Ação celebra os 15 anos do Grupo Ritornelo de Teatro no Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900 A). As apresentações são gratuitas. Veja a programação:

Sábado (11)

20h: peça Rosa dos Rumos

Domingo (12)

16h: peça O Sumiço da Consciência

Rock Concert com violinista Luciano Reis

Projeto reúne banda e orquestra para acompanhar o violino do músico Luciano Reis . Gabriela Souza / Divulgação

Nesta sexta (10), o violinista Luciano Reis apresenta grandes sucessos do rock'n roll no Auditório Notre Dame, em Passo Fundo. A partir das 20h. Ingressos neste link.

2ª Volta do Hospital Municipal

Das 8h às 12h de domingo (12), a prefeitura de Passo Fundo e Hospital Municipal realizam corrida adulta e infantil ao redor da instituição de saúde. Ao todo, serão 3 quilômetros de prova na categoria adulta.

Haverá, ainda, feira de saúde com serviços gratuitos de prevenção, apresentações artísticas, práticas de yoga e estandes de instituições parceiras.

Super Show Kids

Apresentação inclui os personagens mais queridos da criançada. Passo Fundo Shopping / Divulgação

No sábado (11) e domingo (12), a partir das 17h, os personagens mais queridos da criançada estarão em um show gratuito na Praça de Eventos do Passo Fundo Shopping. Depois, os familiares poderão participar de uma sessão de fotos com os pequenos e os astros do show.

Mega Show Infantil no Bella Città Shopping

Programação gratuita acontece no sábado (11), com mais de 15 personagens amados pelos pequenos, mágica, oficinas lúdicas e brindes para o público. A partir das 14h.

Romaria de Nossa Senhora Aparecida e Mostra Solidária de Ações Sociais

Romeiros percorrem a pé o trecho de sete quilômetros até o Santuário. Günther Schöler / Agência RBS

A Romaria de Nossa Senhora Aparecida é a segunda maior do país e deve reunir cerca de 100 mil pessoas em Passo Fundo no domingo (12).