Seara da Canção Gaúcha chega à segunda noite com shows e músicas inéditas em Carazinho 

Celebrando a música gaúcha, a 24ª Seara da Canção Gaúcha movimenta Carazinho, no norte do Estado, neste fim de semana. O festival, que começou na noite de sexta-feira (24) no Ginásio da Acapesu, segue neste sábado (25) com a segunda noite de apresentações e encerra no domingo (26).
A primeira noite reuniu 14 composições inéditas, sendo 10 na categoria geral e quatro na categoria local. Já neste sábado, outras 14 composições sobem ao palco, novamente divididas entre as duas categorias.
No domingo (26), a final vai reunir 16 músicas classificadas — 12 na categoria local geral e quatro na local. As premiações são para as linhas Nativista, Galponeira e Contemporânea Gaúcha.
Além das músicas inéditas, o público também acompanha atrações especiais. Neste sábado, o Grupo Carqueja sobe ao palco. Já no domingo, antes do anúncio dos vencedores, o show será com Nilton Ferreira.
O festival também contempla competição infantil, com talentos que interpretam músicas de edições anteriores da Seara. No domingo, acontece a 11ª Searinha, com 10 concorrentes, sendo cinco da categoria Piazito (até 12 anos) e outras cinco da categoria Piá (de 13 a 17 anos).
A entrada para o festival é solidária. O público pode trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível ou doar um kit escolar em troca de três entradas para o festival. As doações serão destinadas à Secretaria de Desenvolvimento Social de Carazinho e ao Instituto Yacamin.
Confira a programação:
Sábado (25)
- 20h – Segunda noite de classificatórias da 24a Seara
- Show com Grupo Carqueja
- Tertúlia da Seara, na praça de alimentação
Domingo (26)
- 8h – Campeonato de Truco Cego na praça de alimentação
- 15h – 11a Searinha no palco da Seara
- 17h – Oficina com Thomas Machado no palco externo
- 17h30min – Show com Thomas Machado no palco externo
- Após o show, premiação da Searinha
- 19h – Final da 24a Seara da Canção Gaúcha
- Show com Nilton Ferreira
- Premiação da 24ª Seara