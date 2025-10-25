Piano de 190 anos é conservado na sala de estar de músico de Erechim; raridade foi encontrada na internet

Piano pertence ao músico Gleison Wojciekowski. Reprodução RBS TV / Divulgação

A sala do músico e escritor de Erechim, Gleison Wojciekowski, guarda um instrumento incomum: ele possui um piano fabricado em 1835 — ou seja, de 190 anos. O número de série, escrito a lápis na madeira, confirma a idade do instrumento (veja na galeria de fotos abaixo).

Gleison encontrou a preciosidade na internet: foi anunciado por uma família de origem judaica de Ribeirão Preto (SP), em 2010. O músico fez a compra para estudar o mecanismo do instrumento, que é parecido com o usado por vários compositores do início do século 19, como Beethoven e Chopin.

— A pessoa que tinha herdado a casa e o instrumento que era da família precisava de espaço e dinheiro. Ela se desfez argumentando que era artista plástica e não musicista, então não fazia muito sentido manter o instrumento na família — lembra Gleison.

Desapego de uns, preciosidade de outros: Gleison faz questão de deixar o piano centenário na sala de casa. Mesmo com a idade avançada, o instrumento está em bom estado de conservação — tanto que até já recebeu propostas tentadoras para vendê-lo, mas todas foram recusadas.

Uma delas foi durante a entrega do piano: a empresa que fez a logística era especializada em pianos e entendeu que poderia haver um comprador interessado na peça. Por curiosidade, Gleison buscou saber quanto esse cliente pagaria no piano:

— Ele me ofereceu quatro vezes o valor que eu tinha pago. Mas não quis me desfazer, estou muito feliz em tê-lo comigo — disse o músico, que hoje trabalha com a regência de coros e orquestras.

Por causa do tempo, o piano está desafinado desde 2014. Ainda assim, o mecanismo funciona normalmente. O instrumento é parte da coleção de Gleion, que possui outros dois pianos modernos, das décadas de 1970 e 1980, além de colecionar teclados.