Nando Viana faz show de stand up comedy nesta quarta-feira em Passo Fundo

O humorista Nando Viana estará em Passo Fundo na noite desta quarta-feira (1º) para apresentar sua comédia stand up "Como Faz Para Ficar Aqui?". O show acontece no Teatro Múcio de Castro, a partir das 20h.
Natural de Esteio, Viana hoje vive em São Paulo (SP) e tem participações no programa humorístico "A Culpa É do Cabral", do canal Comedy Center.
Na apresentação, conta histórias que já passou na terapia e no processo de lidar com a ansiedade e o Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção (TDAH).
Serviço
- O que: Nando Viana em Passo Fundo
- Quando: nesta quarta-feira (1º)
- Onde: Teatro Municipal Múcio de Castro (Avenida Brasil, 792)
- Ingressos: neste link.