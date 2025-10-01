Nando Viana faz show de stand up comedy nesta quarta-feira em Passo Fundo

Comediante passou por "A Culpa É do Cabral", do Comedy Center. Caio Braga / Divulgação

O humorista Nando Viana estará em Passo Fundo na noite desta quarta-feira (1º) para apresentar sua comédia stand up "Como Faz Para Ficar Aqui?". O show acontece no Teatro Múcio de Castro, a partir das 20h.

Natural de Esteio, Viana hoje vive em São Paulo (SP) e tem participações no programa humorístico "A Culpa É do Cabral", do canal Comedy Center.

Na apresentação, conta histórias que já passou na terapia e no processo de lidar com a ansiedade e o Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção (TDAH).

Serviço