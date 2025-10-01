Cultura e Lazer

Comédia
Notícia

Nando Viana faz show de stand up comedy nesta quarta-feira em Passo Fundo

Humorista estará no Teatro Municipal Múcio de Castro com o espetáculo "Como Faz Para Ficar Aqui?"

GZH Passo Fundo

