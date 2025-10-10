Mateus Solano apresenta monólogo “O Figurante” em turnê pelo RS: "Tive medo da solidão no início do processo"

Um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia brasileira, o ator Mateus Solano realiza turnê pelo Rio Grande do Sul com o espetáculo O Figurante, seu primeiro monólogo. As apresentações começam por Passo Fundo, na Região Norte, neste sábado (11).
A peça integra o Circuito Sesc de Artes Cênicas e aborda temas como visibilidade, reconhecimento e pertencimento por meio da história de um figurante do audiovisual que passa a questionar o valor de seu trabalho e de sua vida.
O ator sobe ao palco do Teatro do Sesc Passo Fundo às 20h. Os ingressos já estão esgotados há semanas.
O Figurante foi escrito por Mateus Solano em colaboração com Miguel Thiré, que dirige a peça, e com a também atriz Isabel Teixeira. O ator conversou com GZH Passo Fundo sobre o processo de criação e a expectativa para a apresentação na cidade. Leia a entrevista a seguir:
GZH: esse é o seu primeiro monólogo. Como foi o processo interno de se colocar sozinho em cena, sem interlocutores no palco?
Mateus Solano: tive medo da solidão no início do processo, mas rapidamente entendi que, mesmo num monólogo, não se faz teatro sozinho. Tô sempre muito bem acompanhado da minha equipe, que conta a história junto comigo.
Não só a luz e o som que fazem parte do espetáculo, mas também a organização do camarim e do que eu preciso pra estar em cena, tudo isso faz parte. Tudo isso são pessoas que me acompanham pelas apresentações de O Figurante.
E fazer um monólogo se revelou como um grande aprendizado, um dos maiores que eu já tive na minha profissão.
GZH: que desafio novo O Figurante trouxe para você como ator, em comparação aos trabalhos anteriores no teatro, cinema e TV?
Mateus Solano: o grande desafio foi estar pela primeira vez sozinho em cena. Portanto, eu só tenho a mim mesmo pra confiar na condução da história.
Preciso estar sempre muito presente para me divertir e me pensar em cena. Só assim consigo divertir e fazer pensar a quem me assiste.
GZH: a escolha do cenário minimalista acaba colocando O Figurante em evidência? Por que dessa escolha?
Mateus Solano: Justamente pra isso, pra colocar em evidência aquilo que é invisível.
Isso se traduz na luz do espetáculo, no som, no figurino e finalmente na minha interpretação que, através da mímica, acaba desenhando tudo aquilo que não é visto: os cenários e também as pessoas que passam e contracenam com o Augusto, O Figurante.
GZH: como tem sido a recepção do público? Aqui em Passo Fundo, os ingressos estão esgotados e, se falando do interior do país, isso te surpreende ou era uma resposta esperada?
Mateus Solano: a recepção do público tem sido muito generosa com o espetáculo. Creio que O Figurante atira pra muitos lados: é uma peça divertida, mas também reflexiva, passa por tristezas e por diversas empatias com o público, que acaba sendo tocado de alguma forma pelo espetáculo.
No interior do país, fico muito feliz em levar para o teatro, muitas vezes pela primeira vez, gente que curte o meu trabalho na televisão. Estou doido para me apresentar aí em Passo Fundo!
O monólogo passa ainda por Carazinho, no domingo (12); Santa Rosa, na terça-feira (14); e Ijuí, na quarta-feira (15). Em seguida, o espetáculo será apresentado em Caxias do Sul no dia 17 de outubro e encerra a agenda em Gravataí, no dia 18 de outubro.
Mateus Solano é natural de Brasília. Com longa carreira como ator, acumula papéis em novelas e seriados como Escolinha do Professor Raimundo, Maysa: Quando Fala o Coração, Morde & Assopra e Amor à Vida, onde interpretou o vilão Félix, um de seus papéis mais conhecidos.
