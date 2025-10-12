Longe das telas e perto dos livros: como a literatura contribui para o desenvolvimento infantil

Leitura é alida para ampliar a linguagem, o pensamento e a imaginação das crianças. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Em meio a telas, notificações e vídeos rápidos, conquistar a atenção das crianças tem se tornado desafiador para pais e educadores. Quando os eletrônicos somam distrações, antigos aliados ainda mostram benefícios importantes para o desenvolvimento infantil: os livros.

Especialistas em educação apontam que o contato com a leitura, se iniciado desde cedo, pode ser um importante incentivo para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social de crianças. A leitura pode ser também uma válvula de escape para o vício das telas.

Leia Mais Feira do Livro de Passo Fundo acontecerá de 1° a 9 de novembro

— É uma aliada para ampliar a linguagem, o pensamento e a imaginação, estimulando o raciocínio simbólico e o prazer estético. Desde cedo, o contato com as palavras, imagens e sons pode despertar a curiosidade, favorecer a expressão das emoções e fortalecer vínculos afetivos — afirma a coordenadora do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF), Fabiane Verardi.

Em contraponto às telas, que apresentam imagens prontas e rápidas, a literatura oferece uma experiência despertada pela imaginação e pelo silêncio. A professora destaca que os livros são um convite à pausa, à escuta e à criação interior:

A criança imagina rostos, espaços e sentimentos ao construir seus próprios sentidos para a história. FABIANE VERARDI Professora da UPF

A relação entre texto e imagem, por sua vez, é apontada como essencial em livros infantis. Isso porque a consonância dos elementos possibilita que a criança vá além e estimule sua criatividade.

Telas x Livros

Mas a dificuldade de manter a assiduidade da leitura entre os pequenos é cada vez maior.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Pró-livro (IPL) e pelo Ministério da Cultura, em 2024, apontou que o percentual de leitores entre crianças de 5 a 10 anos era de 71% em 2019 e caiu para 62% em 2024. Entre crianças de 11 a 13 anos, o percentual se manteve o mesmo: 81%.

Leia Mais Grupo prepara retomada da Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo

A pesquisa também apontou que, entre as atividades escolhidas para executar no tempo livre, a mais votada por crianças de 5 a 11 anos foi assistir televisão, seguida por utilização da internet. A leitura ocupa a 9ª posição entre as escolhas.

Já entre crianças de 11 a 13 anos, a atividade mais votada foi a utilização da internet. Já a leitura de livros, seja físico ou digital, ficou em 16º entre as atividades escolhidas para fazer no tempo livre.

Ferramenta emocional

Incentivo vem antes da alfabetização, com obras feitas de pano, para utilizr no banho e coloridas. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Os benefícios da leitura vão além da criatividade e desenvolvimento cognitivo. Reconhecer sentimentos, como medo, alegria e tristeza nos personagens é apenas um dos pontos que possibilitam a compreensão das próprias emoções.

O livro age como um “ambiente” seguro, onde a criança pode experimentar suas emoções, sem frustrações.

— A criança que lê se coloca no lugar do outro, compreende diferentes modos de ser e de sentir, e isso colabora para ampliar seu repertório afetivo e cultural — argumenta a professora.

Em geral, crianças acostumadas à velocidade das telas estão mais propensas à intolerância de narrativas literárias, especialmente as que demandam mais tempo.

— Há um empobrecimento do repertório emocional, pois as telas oferecem aquela distração imediata, mas raramente favorecem o mergulho interior que os livros proporcionam — diz Fabiane.

Incentivo e presença familiar

Incentivo familiar ajuda a desenvolver o gosto pela leitura nos pequenos. Paulo Franken / Agencia RBS

Para reverter o cenário, a professora destaca a importância do incentivo à leitura no seio familiar. Manter uma rotina, mesmo que breve, tem resultados significativos com o passar dos anos.

Outra forma de gerar anseio pela leitura durante a infantilização é ler as obras em voz alta, valorizar a materialidade do livro e, acima de tudo, dar exemplos próprios.

Quando a criança vê um adulto lendo por prazer, sem obrigações, ela entende que a leitura é um gesto de curiosidade e encantamento. FABIANE VERARDI Professora da UPF

Aliado à ideia de que as famílias são importantes para que essa escolha aconteça, há o incentivo antes mesmo da alfabetização: obras feitas de pano, com materiais para utilização no banho e contendo ilustrações coloridas propiciam familiaridade com o objeto.

Assim, a proximidade com personagens e histórias torna-se algo comum na rotina da criança.

Livros infantis em Passo Fundo

Na Capital Nacional da Literatura, o que não faltam são espaços destinados ao incentivo do desenvolvimento do gosto infantil pela leitura.

A Biblioteca Pública Municipal Arno Viuniski — localizada na Rua Morom, 2019 — oferece diversificado acervo e atividades voltadas ao público infantil, como contações de histórias e oficinas. O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A prefeitura também tem o Programa de Incentivo à Leitura Boralê, que distribui aos estudantes da rede municipal um vale-livro. Com o ticket, a criança pode retirar uma obra no valor de R$ 45 com algum dos livreiros credenciados na Feira do Livro de Passo Fundo.

Leia Mais Vale-livro incentiva poder de compra de estudantes durante Feira do Livro em Passo Fundo

Outro destaque é o Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, da UPF. O espaço atua há décadas na formação de leitores e mediadores, com projetos como os Livros Passeadores, que leva acervos literários até escolas da região.

Livrarias locais também investem em ambientes acolhedores e eventos literários voltados às famílias, reforçando a presença dos livros no cotidiano infantil.

Para além de um hábito, a leitura na infância pode ser uma forma segura – e tradicional – de ver o mundo com outros olhos e suscitar variados sentimentos.

— A literatura não é um substituto às telas, mas ela oferece algo que elas não possuem: o silêncio, a escuta e a imaginação. Ler é um ato de afeto e presença, é com esse gesto que se formam leitores e pessoas mais sensíveis, empáticas e criativas — finaliza a professora.