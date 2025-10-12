Cultura e Lazer

Dia das Crianças
Notícia

Longe das telas e perto dos livros: como a literatura contribui para o desenvolvimento infantil

Especialista explica que o contato com palavras, imagens e sons desperta a curiosidade, favorecer a expressão das emoções e fortalece vínculos afetivos 

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS