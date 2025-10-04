Cultura e Lazer

Frost Walls
Notícia

Grafiteiros de todo o Brasil transformam muros de escola em Passo Fundo com arte sobre esporte

Festival reúne cerca de 60 artistas para colorir 850 m² de murais com personagens originais e ícones esportivo, como Cristiano Ronaldo e Rayssa Leal

Günther Schöler

