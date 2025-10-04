Grafiteiros de todo o Brasil transformam muros de escola em Passo Fundo com arte sobre esporte

Quem passou pelos arredores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Daniel Dipp, em Passo Fundo, viu os muros do quarteirão ganhando novas cores. Durante o sábado (4), cerca de 60 grafiteiros de diversas partes do país se reuniram no bairro Hípica para pintar murais com imagens ligadas ao esporte.

De estrelas como Cristiano Ronaldo, Michael Jordan e Sandro Dias —o Mineirinho, até personagens originais, as pinturas chamam a atenção ao longo dos 850 metros quadrados de área grafitada.

Idealizador do projeto, Gabriel França de Moura explica que a escola foi escolhida para receber a ação porque não tinha nenhuma pintura. Em alguns pontos do muro, a antiga tinta estava descascada.

Assim, os murais tiveram uma base pintada para que os artistas pudessem criar imagens ligadas ao tema desta edição do Frost Walls: o esporte.

— Cada artista traz uma visão muito diferente. Então, tem essa pluralidade de murais aqui, onde cada pessoa acaba se identificando com uma personalidade diferente, como o Cristiano Ronaldo, Rayssa Leal. Temos também o Mineirinho, que agora acabou de descer a rampa de skate em Porto Alegre, então são várias personalidades conhecidas dentro do esporte — conta.

Criatividade

Além das estrelas, nos murais os grafiteiros também puderam criar obras com personagens originais e outras referências a diferentes modalidades.

O mineiro Denis Balduino saiu na quarta-feira (1º) da cidade de Sacramento e chegou na sexta-feira (3) em Passo Fundo para trazer seu personagem "Esculacho" ao mural. Para ligar sua arte ao tema proposto, o artista criou uma versão praticante de artes marciais.

— Eu sempre faço essa caveirinha, o Esculacho, e como aqui a temática é esporte, quis homenagear o MMA. Então ele tá como se estivesse pronto pra mais um treino, pra mais um dia de batalha mesmo, colocando as bandagens na mão. Pronto pra matar o leão do dia — explica.

O artista mineiro ficou surpreso com o interesse das crianças passo-fundenses pelo grafite:

— Eles estão trazendo camiseta de casa pra gente assinar, personalizar pra eles. Tão fazendo a troca de adesivos também. Então a molecadinha tá absorvendo bastante mesmo.

Além de Denis Balduino, diversos outros artistas estão atuando simultaneamente nos muros da escola municipal. Paralelamente ao grafite, acontecem também apresentações de dança, competição de skate, shows musicais, feira de arte e artesanato.

O Frost Walls Festival de Graffiti começou ainda na sexta-feira e segue até este domingo (5), na Rua São Sebastião, 1941. O evento gratuito e aberto à comunidade acontece das 10h às 22h.