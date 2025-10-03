Feira orgânica, grafite e teatro: veja os destaques da agenda cultural do fim de semana em Passo Fundo e região

Grafiteiros vão colorir 850m² de muros no entorno da escola com o tema “Esportes”. Rebecca Mistura / Agencia RBS

De festivais de grafite a feira orgânica, a programação do fim de semana para Passo Fundo e região promete movimentar diferentes públicos. A agenda conta com peças de teatro, shows de humor, festival de grafite e até tributo internacional. Confira os destaques a seguir.

Frost Walls Festival na Escola Daniel Dipp

Nos dias 3, 4 e 5 de outubro, a EMEF Daniel Dipp, no bairro Hípica, recebe mais uma edição do Frost Walls Festival de Graffiti. O evento vai reunir 60 artistas de diferentes estados do país.

O ponto alto acontece no sábado (4), com a segunda edição do “Ruas com Arte”, que terá competições de skate, batalhas de dança e MCs, apresentações de DJs e bandas, além de feira de arte, artesanato e food trucks. Durante o festival, os grafiteiros vão colorir 850m² de muros no entorno da escola com o tema “Esportes”, a fim de deixar um legado artístico permanente para a comunidade.

Horário : das 10h às 22h

: das 10h às 22h Endereço: Rua São Sebastião, 1941 — bairro Hípica.

1ª Feira Origem do Campo

A Praça Boqueirão Legal recebe no domingo (5), a primeira edição da Feira Origem do Campo, em estrutura montada no Pavilhão da Agricultura Familiar. Serão comercializados alimentos, artesanato rural, plantas, flores, além de serviços e atrações culturais.

Horário : das 7h às 19h

: das 7h às 19h Endereço: Praça do Boqueirão Legal (Avenida Brasil)

Badin, o Colono, com “Vida de Mãe”

Humorista gaúcho apresenta o cotidiano comum do colono. Divulgação / Divulgação

O humorista Badin, o Colono, apresenta em Passo Fundo neste sábado (4), o espetáculo “Vida de Mãe”, no Gran Palazzo Centro de Eventos.

O show é uma homenagem às mães, repleto de histórias de infância, sabedoria materna e o divertido “Chinelada Show”. A classificação é livre e os ingressos estão à venda neste link. Os portões abrem às 19h.

Horário : a partir das 19h

: a partir das 19h Endereço: Rua Antônio Marinho de Albuquerque, nº 1275 — bairro Valinhos

Mestre Negoativo no Sesc

Mestre Negoativo possui vasta trajetória não apenas na música, mas também na literatura e no audiovisual, como ativista pela cultura afro-brasileira. Cadu Passos / Divulgação

Dentro da programação do projeto Sonora Brasil, o Teatro do Sesc Passo Fundo recebe nesta sexta (3), o show de Mestre Negoativo.

O artista mineiro evidencia a riqueza cultural das vilas com narrativas orais e tradições afro-mineiras do rap, soul e tambores. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na unidade do Sesc ou neste link.

Horário : a partir das 20h

: a partir das 20h Endereço: Teatro do Sesc (Avenida Brasil, nº 30)

Espetáculo Preta Poesia Feminina

Também nesta sexta-feira (3), o Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo, recebe o espetáculo “Preta Poesia Feminina”, estrelado por Silvia Duarte.

A peça homenageia cinco poetisas negras gaúchas: Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Isabete Fagundes Almeida, Fátima Farias e Lilian Rocha.

Horário : a partir das 20h

: a partir das 20h Endereço: Teatro Múcio de Castro (Avenida Brasil, nº 792)

Tributo a Elvis & ABBA em Marau

Tributo é apresentado pela banda Los Kalas. Pedro de Oliveira / Divulgação

Pela primeira vez em Marau, o show internacional “Elvis & ABBA” chega nesta sexta-feira (03). A noite começa com um tributo ao grupo sueco ABBA e segue com o cover argentino de Elvis Presley, acompanhado da banda Los Kalas.

Os ingressos estão disponíveis no Posto Marau Norte ou neste site, com valores a partir de R$ 90 (ingresso solidário mediante doação de 1kg de alimento).