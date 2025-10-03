Feira orgânica, grafite e teatro: veja os destaques da agenda cultural do fim de semana em Passo Fundo e região

De festivais de grafite a feira orgânica, a programação do fim de semana para Passo Fundo e região promete movimentar diferentes públicos. A agenda conta com peças de teatro, shows de humor, festival de grafite e até tributo internacional. Confira os destaques a seguir.
Frost Walls Festival na Escola Daniel Dipp
Nos dias 3, 4 e 5 de outubro, a EMEF Daniel Dipp, no bairro Hípica, recebe mais uma edição do Frost Walls Festival de Graffiti. O evento vai reunir 60 artistas de diferentes estados do país.
O ponto alto acontece no sábado (4), com a segunda edição do “Ruas com Arte”, que terá competições de skate, batalhas de dança e MCs, apresentações de DJs e bandas, além de feira de arte, artesanato e food trucks. Durante o festival, os grafiteiros vão colorir 850m² de muros no entorno da escola com o tema “Esportes”, a fim de deixar um legado artístico permanente para a comunidade.
- Horário: das 10h às 22h
- Endereço: Rua São Sebastião, 1941 — bairro Hípica.
1ª Feira Origem do Campo
A Praça Boqueirão Legal recebe no domingo (5), a primeira edição da Feira Origem do Campo, em estrutura montada no Pavilhão da Agricultura Familiar. Serão comercializados alimentos, artesanato rural, plantas, flores, além de serviços e atrações culturais.
- Horário: das 7h às 19h
- Endereço: Praça do Boqueirão Legal (Avenida Brasil)
Badin, o Colono, com “Vida de Mãe”
O humorista Badin, o Colono, apresenta em Passo Fundo neste sábado (4), o espetáculo “Vida de Mãe”, no Gran Palazzo Centro de Eventos.
O show é uma homenagem às mães, repleto de histórias de infância, sabedoria materna e o divertido “Chinelada Show”. A classificação é livre e os ingressos estão à venda neste link. Os portões abrem às 19h.
- Horário: a partir das 19h
- Endereço: Rua Antônio Marinho de Albuquerque, nº 1275 — bairro Valinhos
Mestre Negoativo no Sesc
Dentro da programação do projeto Sonora Brasil, o Teatro do Sesc Passo Fundo recebe nesta sexta (3), o show de Mestre Negoativo.
O artista mineiro evidencia a riqueza cultural das vilas com narrativas orais e tradições afro-mineiras do rap, soul e tambores. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na unidade do Sesc ou neste link.
- Horário: a partir das 20h
- Endereço: Teatro do Sesc (Avenida Brasil, nº 30)
Espetáculo Preta Poesia Feminina
Também nesta sexta-feira (3), o Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo, recebe o espetáculo “Preta Poesia Feminina”, estrelado por Silvia Duarte.
A peça homenageia cinco poetisas negras gaúchas: Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Isabete Fagundes Almeida, Fátima Farias e Lilian Rocha.
- Horário: a partir das 20h
- Endereço: Teatro Múcio de Castro (Avenida Brasil, nº 792)
Tributo a Elvis & ABBA em Marau
Pela primeira vez em Marau, o show internacional “Elvis & ABBA” chega nesta sexta-feira (03). A noite começa com um tributo ao grupo sueco ABBA e segue com o cover argentino de Elvis Presley, acompanhado da banda Los Kalas.
Os ingressos estão disponíveis no Posto Marau Norte ou neste site, com valores a partir de R$ 90 (ingresso solidário mediante doação de 1kg de alimento).
- Horário: a partir das 20h
- Endereço: Casa da Cultura de Marau (ao lado da antiga prefeitura e em frente a Praça Dr. Elpídio Fialho).