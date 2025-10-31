Feira do Livro de Passo Fundo começa neste sábado; confira a programação

A 37ª Feira do Livro de Passo Fundo já começou a tomar forma no Espaço Roseli Doleski Pretto, no centro da cidade. Serão 11 estandes e nove autores disponíveis na programação que começa neste sábado (1º) e segue até o dia 9 de novembro.
Com o tema "Tecendo histórias com linhas para o futuro", a feira terá saraus, painéis, brincadeiras literárias, sessões de autógrafos e lançamentos de livros.
Além da estrutura montada no espaço, também haverá exposições (confira abaixo) montadas no Museu Histórico Regional, no Instituto Histórico, na Biblioteca Municipal, no Teatro Múcio de Castro e na Academia Passo-fundense de Letras.
— Estamos nos ajustes finais da montagem da infraestrutura, com a construção da cobertura na arena de shows. Tudo está sendo preparado para que o espaço esteja pronto e acolhedor até a abertura oficial no sábado — resumiu o secretário de Cultura, Rafael Bortoluzzi.
A abertura oficial para visitação será às 17h de sábado, com solenidade às 18h.
Os estudantes da rede pública receberão novamente o vale-livro, política custeada pela prefeitura para a compra de obras pelos alunos na feira. Nesta edição, o vale terá o valor de R$ 40. As escolas devem agendar a visita de turmas ao espaço.
Programação
Nesta edição estarão presentes nove escritores, incluindo grandes nomes nacionais como Itamar Vieira Junior. A programação completa pode ser acessada nas redes sociais da prefeitura.
A feira tem entrada gratuita, e funcionará das das 9h às 21h. Confira as atrações do primeiro dia, e as exposições permanentes:
Sábado (1º)
Palco principal
- 17h: Trio de guitarra
- 18h: solenidade de abertura com orquestra sinfônica daEscola Pública de Música
- 19h30min: Espetáculo Mãe Preta, do grupo Timbre de Galo
Exposições permanentes
- No Instituto Histórico: Exposição dos 85 anos da Biblioteca Municipal Arno Viuniski
- Na Biblioteca Municipal: Exposição "Do fio ao infinito - Os Veríssimos"
- No Teatro Múcio de Castro: Exposição Cores da Biodiversidade
- No Museu Histórico Regional: Exposição "A segunda guerra mundial e Passo Fundo"
- Na Academia Passo-fundense de Letras: Exposição Poemas livres das Gaiolas
Veja a programação completa neste link.