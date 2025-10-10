Feira do Livro de Passo Fundo acontecerá de 1° a 9 de novembro

A 37ª edição da Feira do Livro de Passo Fundo foi lançada na manhã desta sexta-feira (10), no auditório da Academia Passo-Fundense de Letras (APL). No evento, foram anunciadas a data e a programação oficial do evento.
Com o tema "Tecendo histórias com linhas para o futuro", a feira vai acontecer de 1° a 9 de novembro no Espaço Roseli Doleski Pretto, com entrada pela Avenida Brasil — junto ao Teatro Municipal. O horário das atividades será das 9h às 21h e a entrada é gratuita.
— Estamos carinhosamente preparando esse espaço cultural para receber o público, estudantes, livreiros e o coração da feira, que são nossos escritores. Teremos programação no palco principal e paralela, para recepcionar artistas gaúchos e passo-fundenses — disse o secretário de Cultura, Rafael Bortoluzzi.
Os estudantes da rede pública receberão novamente o vale-livro, política custeada pela prefeitura para a compra de obras pelos alunos na feira. Nesta edição, o vale terá o valor de R$ 45. As escolas devem agendar a visita de turmas ao espaço.
A feira vai contar com a presença de 11 bancas de livreiros e nove autores. A programação literária inclui saraus, painéis, brincadeiras literárias, sessões de autógrafos, lançamentos de livros e contação de histórias.
Na programação artística estão previstos espetáculos teatrais, musicais e recitação de poesias.
