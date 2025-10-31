Da infância em Passo Fundo às obras internacionais, Daniel Kondo lança obra com Martha Medeiros e Luís Fernando Verissimo

A sensibilidade e os traços delicados que marcam as obras do artista visual Daniel Kondo foram despertados ainda na infância, na antiga casa dos pais, em Passo Fundo.

Filho de bancários, ele nasceu na cidade e aqui permaneceu até os seis anos. Depois, voltou na adolescência, por um breve período, e saiu novamente. Hoje, mesmo com uma carreira consolidada fora do país, segue ligado à cidade que, segundo ele, “plantou o primeiro esboço” de tudo o que viria depois.

— Sempre que volto a Passo Fundo, sinto que reencontro um pedaço de mim. O Daniel artista nasceu lá, folheando enciclopédias e desenhando nos cadernos da escola — recorda.

Foi em meio a enciclopédias, coleções literárias e revistas acumuladas no escritório da família que ele aprendeu a ver o mundo por meio das imagens:

— Meu pai tinha uma biblioteca enorme e um amor muito grande pelas artes, especialmente pela literatura. Eu passava tardes folheando enciclopédias e revistas. Acho que ali nasceu meu olhar visual, minha forma de pensar com imagens — conta.

Hoje radicado no Uruguai, ele é autor, designer, artista visual e responsável por projetos editoriais que unem texto e arte. Possui trabalhos publicados também nos Estados Unidos, Japão e países da Europa. Começou a trabalhar com design gráfico ainda jovem e se destacou em grandes agências de publicidade, além de colaborar com veículos nacionais.

Aos poucos, migrou para o universo dos livros ilustrados, onde encontrou espaço para unir arte, poesia e reflexão. Entre projetos mais recentes e simbólicos, está a coleção “Dose Única”, publicada pela Editora Vitrola, de Frederico Westphalen.

A ideia nasceu em meio à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, quando o artista, comovido com as imagens da tragédia, decidiu criar uma obra que fosse, ao mesmo tempo, abrigo e afeto. Ser um “alento para a alma” era o objetivo de Kondo em cada traço feito para costurar as palavras de Dose Única.

— A gente queria dar um pouco de acolhimento, um remédio simbólico, por isso o nome Dose Única — conta.

A série reúne textos inéditos de Martha Medeiros e Luis Fernando Verissimo, com projeto gráfico e ilustrações de Kondo. Os volumes foram lançados em um box de luxo, com acabamento artesanal, traços delicados e cores suaves, em uma proposta que mistura literatura, arte e cura emocional.

— O texto da Martha é o coração. O do Verissimo é o sorriso. E o meu trabalho tenta ser o respiro entre os dois — define o artista.

Próximos capítulos

Mesmo vivendo no Uruguai, Daniel Kondo mantém laços fortes com o Rio Grande do Sul. O autor revela que os próximos volumes de Dose Única já estão em produção e prometem expandir a série para novos universos criativos ligados à identidade gaúcha.

Entre os temas previstos estão música, com a participação de Kledir Ramil e Tedy Corrêa; gastronomia, com Roberta Sudbrack; e esporte, com um volume dedicado à dupla grenal.

— A ideia é mapear artisticamente o Rio Grande do Sul, contar nossas histórias de forma sensível, afetiva e visual — explica.

Além disso, Kondo prepara o lançamento de Refloresta, livro ilustrado em parceria com Eliane Brum e Gilberto Gil, previsto para ser apresentado durante a COP30, em Belém, no próximo ano. O projeto combina arte, música e sustentabilidade, com o olhar humanista que sempre guiou sua trajetória.

— A arte pode ser um registro permanente das vozes que alertam para a preservação da vida. Esse é o papel que quero continuar cumprindo — afirma.

Daniel Kondo retorna ao Estado que o formou para participar da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. No dia 2 de novembro, ele divide o palco com Martha Medeiros e com Pedro e Fernanda Verissimo, filhos de Luis Fernando, em um bate-papo seguido de sessão de autógrafos para celebrar o sucesso de Dose Única.

— Estar de volta é um presente. Eu tenho um carinho enorme por Porto Alegre e por toda a cultura gaúcha. Essa coleção é, de certa forma, um agradecimento — afirma.

Além da participação na programação principal da Feira, Kondo também integrará o projeto Traçando Histórias no dia 3 de novembro, que reúne ilustradores brasileiros em uma mostra sobre arte gráfica e narrativa visual.