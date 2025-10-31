Cultura e Lazer

Artista visual
Notícia

Da infância em Passo Fundo às obras internacionais, Daniel Kondo lança obra com Martha Medeiros e Luís Fernando Verissimo

Artista passo-fundense é responsável por ilustrações da coleção "Dose Única" e vai lançar livro "Refloresta" ao lado de Eliane Brum e Gilberto Gil durante a COP30

Alessandra Hoppen

